«Mettre les mains dans la terre, ça remonte le piton!»

Le confinement au temps de la COVID-19 n’est pas un prétexte pour ne pas préparer ses plantations pour l’été à venir, comme le prouve l’horticultrice et «conteuse en herbe» Marthe Laverdière, connue pour ses capsules éducatives et humoristiques sur la page Facebook des serres Li-Ma.

Dans une vidéo en compagnie de deux de ses petits-enfants, l’horticultrice, qui possède sa propre serre dans sa cour, montre comment préparer ses bacs à fleurs à la veille de la belle saison et ce, même en confinement.

Comme il n’est pas recommandé de sortir de la maison, il peut être compliqué de s’approvisionner en terre, mais Marthe Laverdière donne plusieurs astuces pour préparer ses plantations avec ce qu’on a à la maison.

Dans une récente capsule, elle propose de gratter un demi-pouce de terre des platebandes dégarnies de neige, déposer la terre sur une plaque à biscuits et mettre au four à 250 °F pendant une heure pour la stériliser.

«Attendez que la terre soit refroidie pour planter dedans! Y’en a qui ont mis les graines dans le four avec la terre... Voyons! Ben non! Le but ce n’est pas de les faire cuire avant le temps!», s’exclame-t-elle avec humour.

Son conseil pour encourager tous les confinés qui hésitent à jardiner en ces temps difficiles?

«Mettre les mains dans la terre, ça nous donne une ‘’swing’’ mon ami pour te remonter le piton», a-t-elle dit en entrevue à LCN.