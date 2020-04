«Mon cœur éclate en 1000 morceaux», dit Manon Massé

La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé ne cache pas sa peine : la crise qui frappe présentement les CHSLD est bouleversante.

«Mon cœur éclate en 1000 morceaux, éclate en sanglot. Je ne peux pas croire que la situation actuelle est aussi peinante», dit-elle.

Mais la situation ne date pas d’hier, enchaîne Manon Massé. Le manque de ressources et les conditions de travail des employés de la santé sont des choses que le parti a évoquées à maintes reprises par le passé.

«Là, je pense que la crise de la COVID-19 fait en sorte que ça met en lumière ces choses-là. Humainement parlant, ça n’a pas de bon sens», déplore Mme Massé.

Et pourtant, dans ses discussions avec le premier ministre François Legault, «le sujet de la protection de nos aînés est là depuis le début», note la politicienne.

«Ce dont on se rend compte, c’est vraiment l’espèce de déconnexion entre ce qu’on entend dans les points de presse du premier ministre et des ministres qui essaient de rassurer la population et ce qu’on reçoit dans nos courriels», dénonce Manon Massé.

S’il est difficile de trouver un coupable pour lui imputer la faute, Mme Massé n’hésite pas à critiquer «l’austérité libérale des 15 dernières années qui a fait très mal à notre filet de sécurité publique».

«On voit comment, en fait, on n’a pas pris soin des gens qui prennent soin de notre monde. Et ça bien, on se retrouve dans la situation actuelle, malheureusement», critique-t-elle.