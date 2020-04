Nos experts répondent à vos questions sur la COVID-19

La pharmacienne Diane Lamarre, l’urgentologue Laurie Robichaud et le journaliste économique Pierre-Olivier Zappa répondent à vos questions sur la COVID-19.

Peut-on être porteur de la COVID-19 pendant 9 ou 14 jours tout en étant asymptomatique? – Antonio

Laurie Robichaud: Oui. On s’est rendu compte avec toute l’expérience mondiale, mais également avec l’expérience ici à Montréal et au Québec, qu’il y a certaines personnes qui sont totalement asymptomatiques et qui peuvent la porter jusqu’à 14 jours.

C’est pour ça, notamment, qu’on fait très attention dans les milieux de soin et qu’on dit aux gens de se laver les mains et de porter des masques et de continuer la distanciation sociale, même à l’hôpital.

Je suis un travailleur saisonnier et je dois recevoir mon dernier chèque de chômage demain. Est-ce que j’aurai droit à la Prestation canadienne d’urgence (PCU)? – Pierre

Pierre-Olivier Zappa: Les travailleurs saisonniers vont avoir droit à la PCU. Ça a été précisé vers la fin de la semaine dernière et c’est une bonne nouvelle pour des milliers d’employés qui sont dans le même situation que vous d’un bout à l’autre du pays.

Pour l’instant, par contre, on n’a pas les détails précis. Aurez-vous droit au 2000$ en entier? Est-ce que vous devrez cogner à la porte de l’Assurance-emploi ou encore faire comme tout le monde et aller à l’Agence du revenu du Canada? Tout ça devrait être précisé au cours de la semaine, alors je vous invite à nous suivre dans nos bulletins et à 16h30 où on aura l’occasion de préciser la démarche. Mais assurément, selon mes sources au gouvernement fédéral, tous les travailleurs saisonniers auront droit à la PCU.

Selon vous, est-ce une bonne idée d’ouvrir les écoles avant le 4 mai? – Naomie

Laurie Robichaud: Je pense qu’il faut se fier à notre gouvernement qui, jusqu’à maintenant, a fait un travail assez extraordinaire, mais aussi aux spécialistes de la Santé publique. C’est vraiment eux qui seront capables de nous guider pour savoir quand sera le meilleur moment pour faire ce qu’on appelle un déconfinement ou pour y aller graduellement.

En termes du début avec une date précise avec le 4 mai, je ne pense pas que, pour l’instant, on est capable de confirmer si oui ou non c’est une bonne idée. Je vous dirais que moi, au front, il faut rester prudent pour l’instant et absolument suivre les consignes de la Santé publique.

Une personne près de moi est préposée aux bénéficiaires et est atteinte de la COVID-19. Quand on a des symptômes comme la toux et la fièvre, où peut-on aller se faire tester? – Béatrice

Laurie Robichaud: Les priorités ont changé, en termes de test, dans le dernier mois. Nous sommes un peu en pénurie de tests, actuellement, et on essaie de cibler les populations chez qui ça va faire la plus grande différence.

On parle ici des professionnels de la santé, qui pourraient le transmettre à la population en les voyant. On parle également des patients en CHSLD qui, actuellement, sont vraiment un sujet chaud de l’actualité. Il y a aussi les autres patients comme les itinérants.

Ensuite viennent les autres patients. Au début on testait abondamment, comme la Place des arts. Pour l’instant c’est une priorité un peu moindre. Du moment où les tests seront davantage disponibles, probablement que ça va redevenir une priorité.

Je travaille chez un concessionnaire de véhicules d’occasion qui a une section vente et une section mécanique. Est-ce que notre entreprise fait partie de la nouvelle liste de services essentiels? - Jean-Robert

Pierre-Olivier Zappa: Vous allez pouvoir faire des changements d’huile, des changements de pneus et tout type de réparation sur des véhicules, mais a priori, vous ne serez pas autorisés à vendre des véhicules, c’est-à-dire de reprendre des activités liées aux concessionnaires.

Que vous soyez employé d’une pépinière, du secteur minier ou encore d’un garage/atelier de réparation mécanique, vous obtiendrez tous les détails sur le site web de la CNESST dans les prochaines heures.

J’ai fait des démarches pour l’assurance-emploi le 17 mars dernier. Est-ce que je dois faire ma nouvelle demande pour le 18 avril ou seulement le 9 mai, étant donné que j’ai été payée le 9 avril? – Marie

Pierre-Olivier Zappa: Il y a deux portes auxquelles vous pouvez cogner.

Si vous cognez à la porte de Service Canada, c’est un renouvellement à chaque deux semaines et un versement bimensuel, c’est-à-dire deux fois par mois.

Si vous cognez à la porte de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir la même prestation, ce sera plutôt une fois par mois.

Dans tous les cas, lorsque vous vous connectez à votre dossier de Services Canada ou de l’Agence du revenu du Canada sur le web, ce sera affiché.

Des scientifiques de l’Université d’Oxford parlent d’un vaccin qui pourrait être prêt en septembre. Est-ce vraiment réaliste? – Mathilde

Laurie Robichaud: Tout le monde doit travailler d’arrache-pied et les scientifiques doivent passer des heures à développer un vaccin. Je n’ai aucun doute que si plusieurs personnes se penchent sur la question et qu’il y a du financement pour ça, c’est quelque chose qui est faisable. On croise les doigts pour que ça arrive, parce que je pense que ça va être une des solutions pour qu’on arrive à combattre le virus.

Diane Lamarre: Ils sont confiants. Ils utilisent un virus de chimpanzé auquel ils ajoutent une fraction du fameux virus qui cause la COVID-19. Ils ont déjà testé cette formulation je dirais avec d’autres virus chez l’humain. Donc ils disent on est confiant et on lance la production même si on n’a pas terminé toutes les études. On continue les études en parallèle. Alors ça leur permet de gagner des mois et d’espérer qu’en septembre on pourrait avoir accès à ce vaccin.

Ils ne sont pas sûrs de la dose, alors ils disent si on n’a pas tout de suite la bonne dose, bien au moins on aura quelque chose pour commencer à immuniser le plus grand nombre de personnes sur la planète.

Je suis éducatrice en milieu familial. Lors de la réouverture des services de garde et des écoles, est-ce que je devrai continuer d’être en confinement ou est-ce que je vais moi aussi recommencer? - Manon

Diane Lamarre: J’imagine que quand on va faire ce retour-là, on va permettre à tous les niveaux de pouvoir intervenir et recommencer à travailler parce qu’on ne peut pas vraiment privilégier les CPE ou ouvrir les écoles sans ouvrir tous les services de garde en même temps.

C’est pour ça que la décision n’est pas facile à prendre parce que ça va dépendre aussi du niveau de risque des parents de ces enfants-là et de leur capacité à éviter qu’on reparte avec une autre vague de contamination.

Si j’attrape le virus et qu’on doit me mettre sur respirateur, est-ce que j’aurai des séquelles? Lorian

Laurie Robichaud: C’est difficile à dire. On a très peu de données sur les patients qu’on met sous respirateur parce qu’il y en a énormément qui le sont encore aujourd’hui. C’est le temps qui va nous dire si ces patients vont rester avec des séquelles au niveau des poumons, du cœur ou des reins. C’est trop tôt pour dire, mais c’est quelque chose qu’on va devoir étudier pour voir s’il y a des conséquences.