Plus de 30 000 ménages sans électricité dans le Grand Montréal

Plus de 30 000 abonnés d'Hydro-Québec étaient plongés dans le noir, lundi soir, alors que de violentes bourrasques balayaient le sud de la province.

Au total, Hydro-Québec rapportait à 22 h un peu plus de 30 800 abonnés privés d'électricité sur son territoire, dont 9845 seulement sur l'île de Montréal.

La Montérégie (8013 clients), les Laurentides (6510 clients), Lanaudière (2761 clients) et l'Outaouais (2360 clients) étaient les autres régions les plus touchées par la tempête de vent.

De forts vents balayaient le sud-ouest de la province, lundi soir, après une journée de pluie continue qui a laissé une grande quantité d'eau dans son sillage.

D'ailleurs, quelques débordements de cours d'eau ont été signalés à divers endroits dans le grand Montréal, incluant sur l'autoroute 15 en direction nord à la hauteur de Saint-Jérôme, où une voie a dû être fermée à la hauteur de la rivière du Nord en raison d'une inondation.

Selon Environnement Canada, des rafales pouvant atteindre 90 km/h étaient attendues dans la soirée et la nuit de lundi à mardi à Montréal et dans les environs. La tempête devait se déplacer vers l'est au cours de la nuit, forçant l'émission d'avertissements de vent violent dans plusieurs régions le long de la vallée du Saint-Laurent.

Les bourrasques devraient perdre en puissance progressivement, mardi, alors que le ciel se dégagera pour laisser place au soleil dans le sud de la province.