Plus de 760 morts au Canada

Dans l’après-midi lundi, on dénombrait un total de 25 546 cas confirmés de COVID-19 au pays.

Ces données ne sont pas complètes étant donné que certaines provinces n’ont pas encore publié leur bilan.

Une fois de plus, le Québec a mené la progression du bilan au pays. La Belle Province dénombre désormais 13 557 (+711) personnes atteintes et on compte maintenant 360 décès, soit 32 de plus que dimanche. Le nombre d'hospitalisations, quant à lui, a continué d'augmenter pour atteindre 879, soit une augmentation de 55 par rapport à dimanche. Le nombre de personnes aux soins intensifs a aussi augmenté (+9) pour atteindre 226.

Malgré tout, le gouvernement Legault a annoncé en début d'après-midi des allégements aux mesures de lutte contre la pandémie. Ainsi, les chantiers de construction résidentiels, les garages automobiles et les pépinières ont été ajoutés à la liste des services essentiels et pourront reprendre leurs activités dès le 15 avril.

Un peu plus tôt en matinée, l’Ontario a rapporté 421 nouveaux cas en 24 heures pour un total de 7470 depuis le début de la pandémie. Le nombre de patients a crû au même rythme pendant toute la semaine dans la province la plus populeuse du pays.

De plus, 17 nouveaux décès sont à déplorer dans cette province.

Optimisme dans les provinces moins touchées

Quatre nouveaux cas ont également été notés au Manitoba, où l'on dénombre désormais 242 patients infectés par le coronavirus. «Les premiers chiffres démontrent que nos efforts portent leurs fruits. Nous parvenons à aplanir la courbe, mais nous ne devons pas relâcher nos efforts», s'est réjoui le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Dr Brent Roussin, en conférence de presse lundi.

Le Dr Roussin a d'ailleurs laissé entendre que des allégements aux mesures de distanciation sociale qui affectent l'économie pourraient être envisagés d'ici quelques semaines, si les nouvelles demeurent positives dans la province

Même scénario au nouveau Nouveau-Brunswick, qui a vu son nombre de cas passer de 114 à 116 en 24 heures. «Nous devons continuer à suivre les consignes de la santé publique. Nous sommes sur la bonne voie pour sortir de cette pandémie dans une bien meilleure position qu'ailleurs dans le monde», a souligné le premier ministre Blaine Higgs.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, n'a pas offert de point de presse, lundi, pour faire une mise à jour de la situation au Canada. Il s'agit d'une deuxième journée de congé consécutive pour M. Trudeau

Les cas confirmés et les morts liées à la COVID-19 au Canada:

Québec: 13 557 (360 décès)

Colombie-Britannique: 1445 (58 décès)

Ontario: 7470 (291 décès)

Alberta: 1651 (44 décès)

Saskatchewan: 298 (4 décès)

Manitoba: 242 (4 décès)

Nouveau-Brunswick: 116

Nouvelle-Écosse: 474 (3 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 242 (3 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 25

Territoires du Nord-Ouest: 5

Yukon: 8

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas au Canada : 25 546

Total des décès au pays : 767