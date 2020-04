À 36 ans, Giuliano Biagioni a frôlé la mort après avoir contracté la COVID-19 lors d’un voyage à Saint-Martin en mars dernier.

Après avoir été mis sous respirateur et placé dans le coma pendant six jours, celui-ci regrette d’avoir pris le nouveau coronavirus «à la légère».

Au moment où il s’est envolé pour Saint-Martin, début mars, les cas confirmés de la COVID-19 commençaient à exploser en Europe. Cela n’a cependant pas inquiété Giuliano Biagioni qui admet ne pas avoir pris des mesures particulières pour éviter d’être contaminé.

«On a pris littéralement zéro précaution là-bas et j’ai payé le prix», dit-il en entrevue à Denis Lévesque.

«C’était monstrueux la vitesse à laquelle ça a empiré»

C’est à son retour à Montréal que Giuliano Biagioni a commencé à développer des symptômes. Comme il avait des frissons et de la fièvre, il croyait qu’il avait une simple grippe.

«Ce qui m’a sonné la cloche, c’est quand j’ai perdu le goût et l’odorat. C’était un nouveau symptôme qui venait tout juste de sortir dans les nouvelles. Donc quand j’ai vu que je n’avais plus du tout de goût et d’odorat, j’me suis dit "c’est sûr que je l’ai"», raconte-t-il.

Il s’est alors rendu à l’hôpital où on l’a gardé pour une nuit, par précaution, parce qu’il n’a plus de rate. Après lui avoir diagnostiqué une pneumonie, le médecin l’a retourné chez lui le lendemain matin avec une prescription d’antibiotiques.

Lorsqu’il s’est réveillé le jour suivant, il n’était plus capable de respirer. Il a appelé le 911 et lorsque les ambulanciers ont pris ses signes vitaux, ils lui ont lancé à la blague «ils sont tous laids».

Finalement, l’homme de 36 ans a passé six jours sous respirateur aux soins intensifs. Après avoir été transféré dans une chambre, des embolies pulmonaires se sont mises de la partie et ont fait en sorte qu’il est retourné aux soins intensifs.

Giuliano Biagioni a finalement reçu son congé de l’hôpital le 12 avril. Il se porte bien, même s’il a encore «le souffle court» et «une fatigue épouvantable».

