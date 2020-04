Au moins 37 morts à l'Institut universitaire de gériatrie

Une autre résidence pour personnes âgées est devenue un important foyer d'éclosion de la COVID-19. L'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, un des plus gros CHSLD au Québec, compterait déjà 37 décès et des dizaines de cas selon un bilan non officiel.

La conjointe d'Anne Kettenbeil est décédée à l'Institut universitaire de gériatrie il y a 10 jours. Comme elle n'avait pas voyagé, on lui a refusé un test de dépistage à la COVID-19 pendant près d'une semaine. Le résultat s'est avéré positif.

«Le problème de ne pas avoir eu un test très vite, c'est qu’en l'absence d'information, d'autres personnes sur son étage ont commencé à tomber malades», raconte Mme Kettenbeil.

Selon des estimations du personnel, 37 personnes seraient décédées du coronavirus en moins de trois semaines dans un des deux pavillons de l'Institut. Les chiffres officiels font état de cinq.

«Il faut comprendre qu'il y a un certain délai pour analyser si la personne est vraiment décédée de la COVID-19. Parfois, ça peut prendre un certain nombre de jours, avant que ça ne soit arrivé», a affirmé le premier ministre François Legault.

Et les gens sur le terrain ne sont pas écoutés, déplore la présidente des infirmières, Françoise Ramel. On martèle que ç’a pris trop de temps avant d'envoyer du matériel de protection dans les CHSLD.

Comment expliquer que l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, qui est pourtant un centre d'excellence souvent cité en exemple, ait été aussi mal préparé à faire face à la pandémie? Des explications pourraient se trouver, selon plusieurs, dans la création des CIUSSS et des CISSS.

«Avant, l'Institut avait beaucoup d'indépendance et de capacité à gérer leur propre personnel et tout ça. Avec l'arrivée des CIUSSS, ça a complètement défait des structures qu’eux, ils avaient à l'interne pour contrôler les situations», précise Alain Croteau, président du STT-CIUSSS Centre-Sud-CSN.

Des dizaines de membres du personnel soignant auraient contracté le virus. En mi-journée, le gériatre David Lussier annonçait qu'il était infecté.

L'Institut universitaire de gériatrie, comme bien d'autres CHSLD, a grand besoin de renfort.