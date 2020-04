COVID-19: Sunwing offre 46 000 repas

Plus besoin de s’envoler pour manger de la nourriture d’avion.

Sunwing offre 46 000 de ses repas qui n’allaient pas être servis dans ses vols, cloués au sol par la crise de la COVID-19.

Ils seront livrés dans 17 municipalités du Canada, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec l’organisme Second Harvest. Au Québec, des repas seront distribués à Montréal et Québec.

«Nous savons que les Canadiens sont inquiets par rapport à leur santé et leur sécurité, mais ils ne devraient pas avoir peur de ne pas pouvoir manger. Le fait de travailler avec l’incroyable organisme qu’est Second Harvest nous permet de continuer à aider les Canadiens, même si nos activités sont temporairement suspendues», a déclaré Stephen Hunter, président et chef de l’exploitation du Groupe de Voyage Sunwing, par communiqué, mardi.

La nourriture fournie comprend des sandwichs à la viande fumée, de la pizza, des roulés à la saucisse et des sandwichs à déjeuner.

Ce don permettra notamment d’éviter de jeter ces items.

«En particulier durant cette crise, alors que beaucoup de Canadiens risquent de connaître la faim, nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller de la nourriture», a souligné Lori Nikkel, Présidente directrice générale de Second Harvest.

Au Québec, cette organisation ontarienne appuie Moisson Montréal.