Des vétérinaires sur votre écran pour les petits bobos de vos animaux

Des médecins vétérinaires repoussent les limites du télétravail en cette période de pandémie en proposant des consultations sous forme de télémédecine à leurs patients à quatre pattes.

Depuis le début du confinement, les cliniques vétérinaires reçoivent uniquement les cas qu’ils qualifient d’urgents dans leurs installations. Toutefois, plusieurs spécialistes d’un peu partout en province proposent la télémédecine pour remplacer la consultation en clinique, lorsqu’il est possible de le faire.

C’est le cas de la Dre Natacha Barrette qui a décidé d’offrir une solution de rechange aux propriétaires d’animaux qui pourraient s’inquiéter de la santé de leurs compagnons, sans que ce soit nécessairement une urgence.

Celle qui planchait depuis quelques semaines sur « Mon vet à la maison », un projet de services vétérinaires à la maison, a décidé d’adapter son projet de façon à offrir ses services sous forme de télémédecine.

« Le lancement de mon service était prévu au même moment que le confinement est arrivé dans nos vies, alors ç’a changé la donne, explique-t-elle. J’ai fait le lancement, mais adapté à la réalité. »

Tant que les mesures de confinement seront en place, la Dre Barrette offrira un service de consultation à distance sept jours par semaine, incluant les soirs. Elle fait également la livraison de médicaments.

« Je trouve très important que la communauté puisse joindre un vétérinaire en tout temps, et ce, sans devoir se déplacer », fait-elle valoir.

Calmer les inquiétudes

Elle ne peut pas traiter tous les cas, mais son service peut toutefois aider un client qui se questionne sur la gravité de l’état de son animal et veut savoir s’il nécessite une urgence. Même si l’animal semble en bonne santé, il est important de pouvoir rassurer le maître, particulièrement en cette période de pandémie, où les gens vivent plus de stress.

Depuis trois semaines, elle a au moins une consultation par jour et de nombreux appels.

Elle cite en exemple le propriétaire d’un petit chiot qui n’avait pas encore vu un vétérinaire et qui présentait une infection à la peau.

« Elle n’a pas trouvé de clinique pour l’évaluer. Elle m’a envoyé des photos et les informations nécessaires pour faire un bon diagnostic, et on a complété par une consultation vidéo. J’ai établi un plan de traitement et j’ai livré les médicaments à sa porte », explique-t-elle.

La Dre Amélie Leclerc, qui est vétérinaire et copropriétaire de Groupe vétérinaire Daubigny, voit en la télémédecine un point positif de la pandémie.

« Ça faisait depuis 2016 que nous souhaitions mettre ce projet en place, mais il y avait toujours quelques embûches côté réglementation. C’est plate que ça prenne une telle crise pour réaliser les choses plus rapidement, mais c’est une des bonnes choses qui en ressortira », fait-elle valoir.

Éviter des déplacements

La Dre Leclerc estime que ce service est un bon outil de triage qui peut éviter bien des déplacements inutiles, ou une façon plus simple de faire des suivis à distance d’animaux qu’ils ont déjà soignés au préalable.

« Par exemple, un client peut m’appeler parce que son chien s’est fait mordre par un autre chien de la maison et qu’il ne sait pas s’il doit se déplacer ou non. Moi, je suis capable par télémédecine de savoir s’il a besoin de points de suture », poursuit-elle.

La télémédecine est également pratique pour les clients qui se trouvent à l’extérieur de leur région et qui ont besoin de l’avis d’un spécialiste rapidement. Il est toutefois important que l’animal et le vétérinaire aient déjà un lien avant une première consultation à distance.

Afin de faciliter le travail de ses membres durant la pandémie, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a assoupli certaines de ses règles de pratique, afin qu’ils puissent réaliser plus facilement la télémédecine.

Des cliniques vétérinaires qui offrent la télémédecine

► Clinique Maguire médecine vétérinaire

► Les cliniques vétérinaires Daubigny (Services en ligne et à domicile)

► Clinique vétérinaire de Nicolet