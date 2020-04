Économie et santé sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN.

«Ma fille et son conjoint doivent retourner travailler lundi. Est-ce que je peux garder les enfants?» - Johanne

«Si vous avez moins de 70 ans. Si vous avez plus de 70 ans. Il faut voir si vous avez des facteurs de risque. Si c’est le cas, il faut trouver une autre gardienne.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Le gros point c’est l’isolement de votre famille. Est-ce que ça fait deux semaines qu’ils sont seuls? Si ça fait deux semaines, la chance que les enfants vous infectent est faible.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«La prestation canadienne d’urgence peut continuer à aider un des parents qui doit rester à la maison pour garder les enfants.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Après combien de jours, une personne malade peut-elle souffrir de complications?» - Jean-Sébastien

«On utilise la règle de 5-5-5. 5 jours après avoir été exposé, vous avez des symptômes, 5 jours après, vous avez des complications, 5 jours après, vous êtes aux soins intensifs. Après deux semaines sans aggravation, vous ne devriez pas avoir de complications.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Je travaille dans une quincaillerie, j’ai préféré me mettre en isolement volontaire pour aider ma mère de 82 ans qui souffre d’un cancer. Nous demeurons ensemble et j’aimerais savoir si je suis admissible à la PCU.» - Lyne

«Il y a deux éléments. La PCU elle a été conçue pour ceux qui perdent leur emploi. Lorsque regarde le libellé de la loi, toute personne qui n’a plus d’emploi ou de revenu d’emploi peut être admissible. Ça ne vous coûte rien de demander la prestation. Dans le pire des cas, vous n’auriez qu’à la rembourser sans intérêt et sans pénalité.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Il semble que le positionnement sur le ventre des patients placés sous respirateurs peut être d’une grande aide. Pourquoi?» - Judith

«C’est une technique qu’on utilise quand les poumons ont besoin de recevoir plus d’oxygène. Quand on se met sur le ventre. Une des choses qui se passe, on met moins de poids sur nos poumons, il va y avoir plus d’air qui va aller dans les surfaces de vos poumons. C’est sélectif, le gros problème, c’est qu’il faut utiliser plus de médications. Ça augmente de beaucoup l’oxygénation dans le sang.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«On vient de sortir les BIXI, est-ce qu’il y a un danger de contracter le coronavirus?» - Stéphane

«Le virus survit trois jours sur l’acier et le plastique. Ça peut donc être un vecteur. Je vous conseillerais de traîner des lingettes et nettoyez-le avant de le prendre et après l’avoir utilisé.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«On voit souvent des infirmières dehors avec leur uniforme. Est-ce que c’est dangereux?» - Robert

«Aller à l’extérieur ce n’est pas un facteur de risque. Le gouvernement a décrété que les hôpitaux devaient fournir les uniformes à leurs employés. Tous les habits devraient être lavés par les hôpitaux, mais ce n’est pas mis en place dans tous les hôpitaux encore.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Jusqu’à quelle date on a pour expédier le rapport d’impôt et faire le paiement?» - Donald

«En tant que particulier, vous avez jusqu’au 1er juin, mais si vous devez de l’argent, vous avez jusqu’au 1er septembre.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Le déconfinement commence peu à peu en Europe. Est-ce inquiétant?» - Robert

«C’est un peu essai erreur, il y a des pays où on interdit les bars et restaurants, mais qu’on ouvre les petits commerces. Certains où on peut retourner à l’école dans l’objectif de créer une immunité commune. L’histoire nous dira comment les pays qui sont allés trop vite ont eu un retour.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Le système, on est capable de s’occuper de plus de patients. Il y a clairement des populations qui faut protéger. C’est un casse-tête de tout repartir ça. On est en train d’écrire le livre et on ne sait pas comment ça va finir.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Est-ce que les personnes qui recevaient l’assurance-emploi ont accès à la PCU? Mon conjoint recevait de l'assurance-emploi et le montant qu’il reçoit est inférieur à 500$» - Pauline

«Le fait qu’il reçoive une prestation l’assurance-emploi moindre que la PCU veut dire que l’assurance-emploi a analysé le dossier qui m’apparaît assez complexe. Voilà pourquoi il a des prestations traditionnelles.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je suis comptable, j’ai mis une boîte à l’extérieur, mais combien de temps dois-je attendre avant de pouvoir toucher aux papiers?» - Marcel

«L’étude la plus précise c’est que le virus peut survivre 24 heures sur du papier et du carton. Vous pouvez récupérer votre courrier, laver vos mains et attendre 24 heures.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»