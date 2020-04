Encore plus de cas de COVID-19 au CHSLD de la Colline

Le bilan du nombre de patients atteints de la COVID-19 au Saguenay–lac-Saint-Jean s'est alourdi, mardi, avec l'annonce de neuf nouveaux cas, pour un total de 170 infections à ce jour.

• À lire aussi: Pas de décès lié à la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

• À lire aussi: Plus de 100 cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

• À lire aussi: Une autre infirmière enceinte infectée à Saguenay

Sur les neuf nouveaux cas, quatre ont été répertoriés au CHSLD de la Colline, situé dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay. Il s'agit d'un patient et de trois employés, pour un total de 38 cas déclarés uniquement dans cet établissement.

Même si le déplacement de personnel d'un établissement à l'autre est à éviter en cette période de pandémie et que le gouvernement de François Legault le répète chaque jour aux gestionnaires des établissements, cette pratique est encore très répandue au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Une employée a confiée lundi matin à TVA Nouvelles qu'elle avait appris 10 minutes avant d'entrer au travail à l'hôpital de Chicoutimi qu'elle devait finalement se diriger vers le CHSLD de La Colline.

Une autre travailleuse a confié, en fin de semaine, avoir été appelée à travailler dans cinq établissements différents en une semaine.

«Cinq, ça m'apparaît beaucoup et pas souhaitable. Je pense qu'on peut faire mieux», a indiqué la directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean, Chantale Boivin.

Selon le représentant syndical des préposés aux bénéficiaires, Gaston Langevin, il est impossible de cesser complètement le déplacement des employés si on veut s'assurer d'avoir du personnel pour prendre soins des aînés.

«Quand l'éclosion est arrivée à de la Colline, il a fallu sortir 23 préposés aux bénéficiaires du même coup et, donc, déplacer du personnel d'autres services pour venir en renfort, a-t-il indiqué. On ne pourra jamais y arriver sans déplacer du personnel, mais on essaie de les limiter le plus possible.»

«Nous sommes dans une autre philosophie de soins, a précisé Mme Boivin. Toutes les directions du CIUSSS collaborent pour faire en sorte qu'on ait des équipes dédiées à de la Colline.»

Les autorités de la santé n'excluent pas la possibilité de demander aux employés de faire des quarts de travail de 12 heures.

«La plupart du personnel soignant est à l'aise avec ça, mais pour ceux qui le sont moins, on va évidemment en tenir compte», a ajouté Mme Boivin.