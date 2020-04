La liste des CHSLD problématiques sera rendue publique

Québec publiera la liste des CHSLD où la situation est critique en raison de la COVID-19, confirme la ministre des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais à Mario Dumont, sur LCN.

• À lire aussi: Le CHSLD Herron avait besoin d’aide

• À lire aussi: Une nouvelle «zone rouge» sera aménagée à l'hôpital de LaSalle pour soulager les CHSLD

«Le ministère de la santé et des services sociaux va rendre public cette liste par mesure de transparence», a expliqué la ministre.

Le ministère a confirmé être en train de préparer cette liste, sans toutefois préciser à quel moment elle sera rendue publique.

«On parle surtout des endroits plus à problème. Hier, le premier ministre a dit 4 à 5 CHSLD Privés sous surveillance, une trentaine de milieux de vie où, il y a 15% et plus de cas de coronavirus, mais la plupart contrôlent la situation.»

En point de presse lundi, le premier ministre François Legault avait annoncé que cinq CHSLD privés non-subventionnés sur les 40 au Québec ont des lacunes importantes.

Suivant cette annonce, Legault a confirmé que l'ensemble des 2600 résidences pour aînés de la province seront visitées au cours des prochaines semaines pour s'assurer que la situation soit sous contrôle.

De ce nombre, on comptait hier 296 milieux de vie pour aînés qui avaient au moins un cas ou plus de COVID-19.