Les BIXI seront gratuits pour les travailleurs de la santé

Les travailleurs de la santé auront la possibilité d'enfourcher gratuitement les vélos en libre-service BIXI, qui feront leur retour dans les rues de Montréal dès mercredi.

BIXI Montréal a annoncé mardi que tous les employés qui se dévouent dans le réseau de la santé auront droit à un abonnement gratuit de 30 jours.

Cette mesure vise à soutenir ces employés, qui doivent continuer à se déplacer au quotidien. «Je salue les travailleurs de première ligne qui continuent à se rendre au travail chaque jour, notamment le personnel de la santé, ces véritables anges gardiens qui veillent sur nous grâce à leur travail inestimable», a souligné la présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal, Marie Elaine Farley.

D'ailleurs, la direction de BIXI a fait valoir que, compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui continue à faire des ravages au Québec, et tout particulièrement dans la métropole, le recours aux vélos en libre-service devrait être limité aux déplacements jugés essentiels.

«Il est important de rappeler que les personnes présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19, ainsi que les cas suspectés ou confirmés, devraient être en isolement et ne pas se trouver dans les lieux publics, ni faire usage du service de vélo-partage», a averti BIXI Montréal.

Afin d'éviter que le virus se propage d'un cycliste à l'autre, les vélos et stations d'ancrage seront régulièrement désinfectés. Les usagers sont tout de même invités à se laver les mains avant et après avoir utilisé un BIXI et à privilégier l'usage de l'application de BIXI, plutôt que les bornes de paiement.

Un peu plus de 200 établissements de santé en tout genre se situent à moins de 500 mètres d'une station BIXI, évalue le gestionnaire du système de vélo en libre-service. Les travailleurs de la santé recevront, dans les prochains jours, la marche à suivre pour obtenir leur abonnement gratuit.

Le réseau de BIXI Montréal comptera, en début de saison, 7270 vélos réguliers et 160 vélos électriques répartis entre 610 stations situées dans 17 arrondissements de Montréal, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal et Laval.