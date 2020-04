Les garages reprennent du service, mais...

Après avoir été ajoutés sur la liste des services essentiels lundi, les garages accueilleront, mercredi, leurs premiers clients depuis le début de la crise de la COVID-19.

Des mesures devront toutefois être mises en place afin de respecter les mesures de distanciation sociale et d’hygiène recommandées par la Santé publique du Québec.

«On va reprendre graduellement, mais dans des circonstances tout à fait différentes de ce à quoi vous étiez habitué», explique Robert Poëti, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.

Le défi, pour les garagistes, sera de maintenir une distance de deux mètres entre les clients, entre les clients et les mécaniciens et entre les mécaniciens eux-mêmes.

Plusieurs nouvelles règles ont été instaurées afin d’assurer la sécurité des mécaniciens et des clients. Celles-ci, cependant, risquent d’allonger la durée de chaque rendez-vous. Les clients devront donc s'armer de patience.

«Si on fait 30 véhicules par jour pour les pneus, ça va être entre 15 et 17 ou 18... On ne pourra pas en faire plus que ça», soutient Patrick Boivin, vice-président de l’Association des spécialistes de pneus et mécanique.

Prise de rendez-vous

Les délais pour prendre des rendez-vous aussi peuvent être plus longs en raison de la forte demande causée par la fermeture des garages, mais aussi par le début de la période de changement des pneus.

Mardi matin, il y avait 45 minutes d’attentes au centre d’appel des 19 concessions Park Avenue pour prendre au rendez-vous. Une cinquantaine de clients patientaient en ligne.