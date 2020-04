Les réponses de nos experts à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

• À lire aussi: Nos experts répondent à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Peut-on attraper la COVID-19 deux fois?

• À lire aussi: Nos experts répondent à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Vous avez des questions sur la COVID-19? Nos experts y répondent

• À lire aussi: Vos questions sur la COVID-19, nos réponses

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«J'ai 66 ans et je travaille dans le domaine de l'aménagement paysager. Je suis inquiète à savoir si c'est dangereux pour moi étant donné mon âge?» - Nicole

«Vous êtes dans une catégorie d’âge un peu plus à risque. L’aménagement paysager, vous le faites à l’extérieur, si vous respectez les deux mètres, vous lavez vos mains, vous devriez être en mesure de contrôler votre risque.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Puisque près de 90% des cas sont dans les CHSLD, pourquoi toute la population est en confinement? Les mesures ne devraient-elles pas s'appliquer aux gens qui gravitent autour de ces établissements?» - Réjean

«Dans la population, 70% des cas sont des gens de 20 à 70 ans. Les plus jeunes sont porteurs. Les 90% chez les personnes âgées, c’est dans les décès. Les personnes très âgées sont contaminées par la population plus jeune. D’où l’importance du confinement pour un grand nombre de personnes. Il faut prioriser et mieux améliorer ce qu’on fait dans les CHSLD, notamment empêcher le déplacement des employés d’un endroit à l’autre.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Je suis secrétaire dans un garage, donc en contact avec des clients. Je suis également aidante naturelle à la maison de ma mère invalide. J'adore mon équipe, mais j'adore encore plus ma mère. Je fais quoi?» - Manon

«Il y a plein de façons de vous protéger. Vous pouvez mettre un plexiglas et exiger le paiement par carte de crédit. La cloison entre vous et les clients, ça va diminuer les risques.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Je suis diabétique avec problème cardiovasculaire. Je travaille dans la construction. Est-ce que je peux être exempté pour le retour au travail, lundi prochain?» - Daniel

« Vous avez deux facteurs qui prédisposent aux complications. Il faudrait voir avec votre directeur de chantier.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»