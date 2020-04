«Nous»: une nouvelle série à TVA

Bien que ralenti par les temps qui courent, le monde de la télévision continue de tourner, et il y a encore de la place pour quelques bonnes nouvelles: TVA et Québecor Contenu ont annoncé mardi la mise en branle d’un nouveau projet de fiction, une série de 24 épisodes d’une heure imaginée par l’auteure et productrice Anne Boyer, intitulée «Nous».

Évidemment, en raison de la pandémie de COVID-19, on ignore à quel moment pourra commencer le tournage de «Nous». Même mystère en ce qui concerne la distribution et la date de diffusion de cette création, que produira Anne Boyer avec sa boîte Duo Productions («Si on s’aimait», «Mon fils», «L’heure bleue», etc).

«Cinq jeunes adultes au destin lié pour le meilleur et pour le pire» : voilà la prémisse de «Nous», qui entrecroisera les parcours de Camille, Alexis, Margaux, Thibault et Anaïs, nés au même hôpital, à quelques jours d’intervalle. 24 ans plus tard, leurs routes se recroisent et une grande amitié se noue.

On doit l’idée originale de l’œuvre à Anne Boyer et à Dominick Parenteau-Lebeuf, qui en signe les textes. Celle-ci a collaboré à plusieurs émissions jeunesse, comme «Salmigondis», «1, 2, 3... Géant!» et «Toc toc toc». Aucun nom de réalisateur ou de réalisatrice n’a encore été dévoilé.

«Dans cette série annuelle, nos héros seront, tour à tour, confrontés aux secrets tenaces, au bonheur fugace, à l’amour qui recoud et qui déchire, à la famille qui nourrit et qui trahit, à la maladie et à la mort, bref à la vie qui nous forme et nous transforme», a souligné Denis Dubois, président Contenus originaux, Québecor Contenu, au sujet de «Nous».

«Dominick Parenteau-Lebeuf signe ici une œuvre puissante, touchante et profondément humaine. Nous sommes heureux de collaborer avec cette autrice de grand talent. Vous vous attacherez tout de suite à la belle gang du "NOUS"!» a ajouté Anne Boyer, auteure et productrice chez DUO Productions.