Placer les malades sur le ventre leur sauverait la vie

Le positionnement des malades atteints de la COVID-19 sur le ventre plutôt que sur le dos permettrait de réduire le risque de souffrir de complications liées au Syndrome de détresse respiratoire aigüe, et par le fait même, leur sauver la vie.

C’est le Dr Mangala Narasimhan, directeur régional des soins intensifs à Northwell Health, une organisation qui supervise 23 hôpitaux à New York, qui a utilisé cette technique pour aider un patient souffrant de la COVID-19 vendredi dernier.

Le Dr Narasimhan explique avoir reçu un appel urgent au sujet d'un homme dans la quarantaine, aux soins intensifs, dont l’état se dégradait. Il devait se présenter à l’hôpital juif de Long Island afin de vérifier si l’homme devait être placé sous respirateur.

«Avant que je vienne, essayez de le retourner sur le ventre, et vérifiez si cela peut l’aider», a indiqué le médecin à son collègue à l’hôpital.

Le Dr Narasimhan n’aura pas eu à se présenter aux soins intensifs : la manœuvre avait fonctionné. Le taux de saturation en oxygène du patient a fait un bond énorme et est passé de 85% à 98%.

Le fait de placer les patients les plus malades atteints de coronavirus sur le ventre aide à augmenter la quantité d'oxygène qui pénètre dans leurs poumons, rapporte CNN.

«C'est une chose si simple à faire, et nous avons constaté une amélioration remarquable. Nous pouvons le voir pour chaque patient», assure-t-il.

La directrice d’un autre établissement de santé au Massachusetts abonde dans le même sens. «Une fois que vous voyez que cela fonctionne, vous voulez en faire plus et vous voyez que ça marche presque immédiatement», a ajouté la Dre Kathryn Hibbert.

Pas nouveau

Des médecins français avaient découvert la technique il y a 7 ans et avaient même publié un article dans le New England Journal of Medicine sur le sujet.

Ils y expliquaient que les patients qui souffraient du Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et qui étaient sous respirateurs avaient moins de risques de mourir s'ils étaient placés sur le ventre.

Depuis, à des degrés divers, aux États-Unis, des médecins placent des patients sous respirateurs sur le ventre.

Les patients ventilés restent généralement dans cette position environ 16 heures par jour, et sont placés sur le dos le reste du temps. Les médecins doivent pouvoir regarder leur visage et leur donner des traitements.