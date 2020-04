Plusieurs embauches au CISSS de la Côte-Nord

Les embauches se multiplient au sein du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord pour faire face à la pandémie du coronavirus.

Depuis le 12 mars, le CISSS a procédé à l’embauche de 218 personnes, dont une trentaine d’infirmières et d’infirmières auxiliaires. C’est l’équivalent d’environ une cinquantaine de nouveaux employés par semaine, soit ce qui se faisait pendant un mois avant la pandémie.

Ce sont principalement des retraités et des étudiants qui répondent présents. Les deux tiers de ces embauches concernent les employés de métier, comme les préposés aux bénéficiaires ou des agents de sécurité.

La majorité des nouveaux employés proviennent de la région. Si les personnes sont originaires de l’extérieur, ils doivent se mettre en quarantaine pendant 14 jours avant de commencer à travailler dans les installations sur le territoire.

Ces nouvelles embauches sont les bienvenus pour le réseau de la santé de la Côte-Nord. «On était déjà en pénurie de main d’œuvre», a fait savoir Sandra Morin, chef de service recrutement, dotation et stage auprès du CISSS Côte-Nord.

«C’est sûr qu’on a encore plus besoin de gens pour faire des zones chaudes et des zones froides, donc on ne veut pas que les équipes se contaminent si jamais il y a des cas qui rentrent dans nos installations, a ajouté Mme Morin. Il faut tout prévoir, c’est pour ça qu’on embauche autant de monde.»

Les personnes embauchées sont destinées prioritairement aux CHSLD et aux ressources intermédiaires de la Côte-Nord, mais la direction du CISSS a souligné que les besoins sont à tous les niveaux et partout sur le territoire.