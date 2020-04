Vers une réouverture du réseau de la santé?

Devant le nombre important de chirurgies et de rendez-vous médicaux reportés en raison des mesures exceptionnelles prises dans le réseau de la santé pour lutter contre la COVD-19, les médecins spécialistes piaffent d’impatience à l’idée de reprendre leurs activités.

«On a annulé 30 000 chirurgies, on ne va pas pouvoir reprendre tout ça dans la même semaine. On a beaucoup, beaucoup de travail à faire», a reconnu mardi la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, en entrevue sur les ondes de LCN.

Selon la Dre Francoeur, les demandes de la FMSQ ont été entendues et le gouvernement aurait montré une ouverture afin de «rouvrir tranquillement le réseau».

La FMSQ devrait obtenir davantage de détails mercredi lors d’une rencontre avec la santé publique afin d’obtenir un état de la situation au Québec en ce qui concerne les projections de cas, l’approvisionnement en équipement de protection ainsi que les stocks de médicaments.

La Dre Francoeur espère que des cliniques externes et certains médecins spécialistes actuellement sur la touche pourront rapidement reprendre du service en «travaillant différemment». La présidente de la FMSQ estime que devant les retards considérables pris dans le réseau, plus la reprise – même partielle – sera rapide, mieux ce sera.

«On va être incapable d’offrir des services à la population s’il y a une autre vague à l’automne et qu’on fonctionne à petit débit comme maintenant, prévient-elle. Avant qu’on reprenne 100 % de nos activités, pour nous, c’est encore très loin. Le petit peu qu’on pourra faire, ce sera déjà ça et ce seront des patients et leur famille qui seront très contents d’avoir eu des services.»

Elle donne l’exemple de certaines procédures médicales qui nécessitent des anesthésies, notamment les examens de résonance magnétique pédiatriques.

«Parfois, on n’a pas d’anesthésistes disponibles, mais là, j’en ai environ une vingtaine qui ne fait rien parce que les salles sont fermées», dit-elle.

Les médecins spécialistes dans l’attente

Outre deux gériatres qui ont été nommés la semaine dernière afin d’aider le gouvernement, le comité de réaffectation du gouvernement n’a effectué aucune demande auprès des médecins spécialistes pour que ceux-ci prêtent main-forte dans les CHSLD.

«On avait eu une demande pour 22 médecins spécialistes, mais finalement, c’était plus des infirmières et des préposés dont on avait besoin», note la Dre Francoeur, qui a eu une discussion avec la ministre de la Santé Danielle McCann jeudi dernier.

La présidente de la FMSQ avait alors proposé l’aide des médecins spécialistes afin d’assurer la communication avec les familles pour discuter des niveaux de soins prodigués aux aînés.

«On ne désespère pas parce que si on peut quand même soigner [dans le réseau de la santé], nous on va être très heureux, indique-t-elle. On a beaucoup à faire et on ne sera pas capable de rattraper tout ça rapidement.»