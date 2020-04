Washington écarte une menace de la Corée du Nord

Les tirs de missiles de croisière effectués mardi par la Corée du Nord ne sont pas «une provocation» et ne représentent pas de menace pour les États-Unis, a estimé le chef d'état-major de l'armée américaine.

«Je ne pense pas que ce soit particulièrement une provocation ou une menace à notre encontre», a expliqué le général Mark Milley lors d'une conférence de presse au Pentagone.

«Cela pourrait être lié à des célébrations qui ont lieu» dans le pays, a-t-il ajouté, alors que la Corée du Nord fête mercredi le 108e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il Sung, le grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong Un.

La Corée du Sud organise le même jour des élections législatives, et cette démonstration pourrait être une façon pour Pyongyang de montrer l'ampleur de son arsenal, selon des experts.

Quant au type de projectiles tirés, «ils sont à courte portée, ce ne sont pas des missiles particulièrement gros», a dit le patron des forces armées américaines.

La Corée du Nord a tiré mardi plusieurs missiles de croisière présumés depuis la ville de Munchon, dans l'Est du pays, avant de s'abîmer dans la mer du Japon, selon l'armée sud-coréenne.

Ces essais interviennent alors que les négociations entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord coréen Kim Jong Un sur une dénucléarisation de la péninsule coréenne sont au point mort depuis le début plus d'un an.

Ils ont aussi été effectués alors que l'attention de la communauté internationale se focalise sur la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus. Pyongyang affirme qu'il n'y a aucun cas de Covid-19 sur son territoire.

«Nous n'avons pas d'aussi bonnes informations que pour d'autres pays, mais nous sommes convaincus qu'il y a des difficultés», a toutefois affirmé le général Milley.

Le chef du Pentagone, Mark Esper, a estimé que «certaines parties du monde affirment ne pas être contaminées, et peut-être le sont-elles, ou alors elles n'ont pas conscience de la gravité du problème», sans mentionner directement le régime nord-coréen.