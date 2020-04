COVID-19: le désastre économique prend forme aux États-Unis

L'ampleur du désastre économique provoqué aux États-Unis par la pandémie de COVID-19 commence à apparaître, alors que se succèdent les chiffres vertigineux de la chute de l'activité et des revenus pour les entreprises de la première économie du monde.

La consommation, moteur de la croissance américaine, a calé en mars, car les habitants ont progressivement été appelés à ne pas sortir de chez eux devant la progression du virus dans le pays.

Les ventes au détail ont ainsi chuté de 8,7% en mars par rapport à février, a annoncé mercredi le département du Commerce.

Les magasins de vêtements et accessoires ont vu leurs ventes chuter de moitié, alors qu'une large partie de la population travaille désormais à domicile en survêtement, et que nombre de magasins sont fermés.

Les restaurants et bars ont également souffert. Beaucoup ont, au cours du mois de mars, dû fermer leurs portes pour enrayer la propagation du virus, et leurs recettes ont chuté de 26,5%.

Désormais incontournables pour se nourrir, les magasins d'alimentation et de boissons, commerces essentiels qui sont restés ouverts, ont en revanche vu leurs ventes grimper de 25,6%.

Un mois de mars dévastateur

C'est en mars que la pandémie de COVID-19 s'est étendue aux États-Unis, et les mesures massives de confinement ont été prises au cours de la deuxième quinzaine du mois.

« Le mois de mars a commencé avec de nombreux magasins encore ouverts, mais beaucoup d'autres sont fermés maintenant », selon le chef économiste de la fédération nationale des détaillants (NRF), Jack Kleinhenz.

« Ne soyez pas surpris si les données à venir montrent une aggravation de la situation. Même si l'économie commence à rouvrir en mai, le comportement des consommateurs peut prendre du temps à s'adapter. Le chemin de la reprise pourrait être long et lent », prévient-il dans un communiqué.

Les analystes d'Oxford Economics s'attendent à ce qu'au deuxième trimestre, les ménages dépensent près de deux fois moins qu'à la même période l'an passé.

Or la consommation des ménages représente 70% du PIB américain.

Les usines ont elles aussi peu à peu fermé ou ralenti la cadence le mois dernier, et la production industrielle a chuté de 5,4% par rapport au mois de février, selon les données publiées mercredi par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Il s'agit de la plus importante chute enregistrée depuis janvier 1946, et « la plupart des grandes industries ont enregistré des baisses, la plus forte baisse ayant été enregistrée par les véhicules automobiles et leurs pièces », détaille la Fed.

Dans la région de New York, épicentre de la pandémie aux États-Unis, l'activité manufacturière a même chuté, début avril, à son niveau le plus bas de l'histoire, a indiqué mercredi la Fed de New York.

Les travailleurs s'accrochent au mesures d'aide fédérale

Depuis la mi-mars, le chômage ne cesse de grimper aux États-Unis, et évolue à des niveaux jamais vus.

En seulement trois semaines, le marché du travail qui s'affichait au meilleur de sa forme depuis 50 ans s'est effondré au point de forcer 16,7 millions de personnes à remplir un dossier de demande d'allocation.

Les grandes banques américaines ont prévenu qu'elles s'attendaient à une avalanche d'échéances de prêts non remboursés de la part des particuliers et des entreprises.

Le gigantesque plan d'aide américain, doté au total de 2200 milliards de dollars, doit aider la première économie mondiale à passer cette crise sans précédent.

Ainsi, les ménages devraient bientôt recevoir un chèque, de 3400 dollars par exemple pour une famille de deux adultes et deux enfants.

Des liquidités sont aussi mises à disposition sous forme de prêts pour les entreprises, notamment petites et moyennes, via plusieurs dispositifs, pour qu'elles puissent continuer à payer leurs employés, et évitent de licencier.

Le virus avait fait mercredi matin 26 069 morts aux Etats-Unis et contaminé 609 995 personnes, selon le comptage officiel réalisé par l'Université Johns Hopkins, à Baltimore dans l’État du Maryland.