Des soignants incapables d’aller au front

Plusieurs professionnels en soins infirmiers qui ont soumis leur candidature pour travailler en CHSLD disent être toujours sans suivis. Ils craignent maintenant d’être victimes de lourdeur administrative, malgré l’urgence.

• À lire aussi: CHSLD : Legault lance un cri du cœur aux médecins

• À lire aussi: Primes aux spécialistes: des préposées aux bénéficiaires en colère

• À lire aussi: Des préposés à domicile se sentent oubliés par le gouvernement Legault

«J’ai le cœur brisé, a laissé tomber Johanne Labrie, infirmière à la retraite, la gorge nouée. Quand tu es infirmière, tu l’es toute ta vie. Je ne peux pas rester chez moi à rien faire!»

Mme Labrie, 63 ans, a rempli son formulaire sur le site "Je Contribue” du gouvernement du Québec le 17 mars. «Je n’ai toujours pas de nouvelles. J’ai deux anciennes collègues qui ont reçu des appels, tous leurs papiers ont été remplis il y a deux semaines et elles sont à nouveau dans le néant. C’est pourtant tellement urgent!»

La femme de Laval semble loin d’être seule à vivre cette situation, selon plusieurs témoignages recueillis qui dénoncent les lenteurs du processus depuis le début de la crise.

Dossier en attente

«J’ai eu une entrevue au téléphone neuf jours après avoir appliqué sur le site, le 24 mars. On m’a dit que j’obtenais le poste. Depuis, ça bloque. Mon dossier est en attente», a raconté une infirmière de 26 ans qui désire conserver l’anonymat par crainte de nuire à son processus d’embauche.

Devant ces délais, elle s’est tournée vers les services d’une agence de placement. Résultat: elle a obtenu un premier quart de travail mercredi.

«Ce n’est pas ce que je souhaitais, mais ça semble être un problème de ressources humaines du côté du CIUSSS», s’est-elle insurgée.

«Ça me fait grincer des dents, a confié pour sa part Stéfani St-Arnaud Labrecque, ancienne infirmière auxiliaire. J’ai refait une formation, l'Ordre a renouvelé ma licence, puis au moins six CIUSSS m’ont appelée. Mais personne n’était capable de me garantir plus de 10 heures par semaine. C’est trop précaire!», a-t-elle raconté

À cause de la langue

«Je me fais dire que mon niveau de français n’est pas encore assez bon, mais je pourrais aider des centres dans l’ouest de l’île de Montréal ou des résidences privées comme celui de la résidence Herron», a expliqué Luke Maes, installé au Québec depuis 2018.

«On a contacté les centres un par un et ça bloque aux ressources humaines», a avancé sa conjointe Andrée-Anne Racine, aussi infirmière.

L’Australien d’origine cumule 17 ans d’expérience, tant en urgence qu’en camps de réfugiés. Ses équivalences ont été reconnues, mais il attend un stage de 30 jours depuis 10 mois, puis un examen de l’Ordre, afin de pratiquer normalement. Pourtant, en ce moment, il est prêt à tout pour travailler. «J’ai envie d'exercer ma profession comme je le faisais en zone de guerre, mais présentement, j’appelle et je n’obtiens pas de suivis.»

Au moment d’écrire ces lignes, le cabinet de la ministre de la Santé n’avait toujours pas retourné notre message à ce sujet.