Deuxième décès à la résidence Ferland de Danville

Une deuxième personne hébergée à la résidence privée pour aînés Ferland de Danville a succombé à la COVID-19. Il s’agit d'une octogénaire hospitalisée depuis lundi à l'hôpital Hôtel-Dieu du CIUSSS de l'Estrie.

Le fils de la dame, André Gendron, a appris la nouvelle mercredi matin.

Comme plusieurs autres personnes âgées avec une santé fragile, la dame de 81 ans n’a malheureusement pas réussi à vaincre le virus.

Classée parmi les 41 résidences en situation critique au Québec, la résidence Ferland est touchée depuis la fin mars par une éclosion de COVID-19. En effet, 23 résidents et huit membres du personnel ont contracté le virus.

Le fils de la plus récente victime et sa conjointe se sont rendus à la résidence mercredi après-midi pour s’y recueillir, mais aussi pour témoigner leur reconnaissance et leur gratitude envers les employés et les travailleurs de la santé du CIUSSS de l'Estrie qui ont pris la relève sur les lieux afin de prendre soin des résidents.