Devant l’urgence nationale, Pierre Arcand réclame l’armée

En raison de ce qu’il qualifie d’urgence nationale dans les CHSLD de la province aux prises avec de nombreux foyers d’éclosion de la COVID-19, le chef de l’opposition officielle à Québec réclame que le gouvernement Legault fasse appel aux Forces armées canadiennes.

«Des médecins spécialistes et urgentologues de ma circonscription (Mont-Royal–Outremont) se sont portés volontaires. Ils ont levé la main, mais n’ont pas eu de retour d’appel. Je comprends que le ministère de la Santé est débordé, mais là, il y a urgence à solutionner ce problème et rapidement», soutient Pierre Arcand.

Hier, le premier ministre Legault faisait savoir qu’en ce moment, 1250 employés du réseau de la santé ne travaillent pas. Certains sont infectés à la COVID-19, d’autres en quarantaine par mesure préventive et nombreux demeurent à la maison épuisés ou apeurés devant la possibilité d’être contaminés par le coronavirus.

«Des gens risquent leur vie tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes s’ils n’ont pas les soins nécessaires. Il faut trouver des solutions pas demain, ni après-demain, mais aujourd’hui pour les aider. (...) Le corps médical de l’armée pourrait aider rapidement», avance le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ).

Nous sommes rendus là. L’ampleur de la situation exige que nous appelions en renfort toutes les ressources possibles. L’armée a du personnel médical.#polqc #assnat #covid19 #onseprotege https://t.co/Rfex9QfUJW — Pierre Arcand (@PierreArcand) April 15, 2020

Pierre Arcand dit travailler de concert avec le gouvernement afin de solutionner les enjeux de santé et de personnel dans les CHSLD. «Il faudrait aussi rappeler les médecins et ceux qui se portent volontaires», appuie-t-il.

Critiques

Des voix se sont fait entendre chez des travailleurs de la santé et parmi les syndicats blâmant l’ancien gouvernement libéral et son austérité pour ce qui se passe actuellement dans les CHSLD de la province.

«On fera le bilan quand on sera de retour à l’Assemblée nationale. Il y a eu des erreurs au fil des ans de la part de tous les gouvernements, mais pour l’instant on va au plus pressant. On aura largement le temps (après la pandémie) de faire des bilans et de se questionner à savoir si les CHSLD sont encore un bon modèle», laisse tomber Pierre Arcand.