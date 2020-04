Encore une décote pour Bombardier

Les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent pour Bombardier.

Après les agences de notation Standard & Poor's et Fitch au début du mois, l'agence Moody's a emboité le pas en annonçant qu'elle abaisse à son tour la cote de crédit de la multinationale montréalaise.

La cote qu'octroi Moody's à Bombardier est passée de B3 à Caa2, l'une des pires notes possibles réservées aux entreprises considérées à très haut risque. Une mauvaise note de crédit fait en sorte d'augmenter les taux d'emprunt.

«La cote de Bombardier a été abaissée parce que la COVID-19 va mettre encore plus de pression sur la faible structure financière de Bombardier, et ce, même si Bombardier vend sa division Transport [à Alstom] en 2021 et réduit sa dette de 4 milliards $ US», a exprimé l'analyste de Moody's Jamis Koutsokis dans une note publiée mardi.

La firme a souligné que la crise du coronavirus frappe lourdement le secteur du transport aérien. Or, les déboires financiers de Bombardier, lourdement endettée, font en sorte qu'elle se retrouve mal positionnée pour affronter les turbulences qui ne manqueront pas de frapper le secteur des jets d'affaires, a avancé Moody's.

Rappelons qu'avec la vente annoncée de la division transport à Alstom et le retrait complet de Bombardier du programme CSeries, cédé à Airbus, Bombardier ne pourra plus compter que sur sa division d'avions d'affaires pour générer des revenus.

Moody's juge aussi que les perspectives d'avenir de la cote de crédit de Bombardier sont négatives, si bien que celle-ci pourrait être abaissé à nouveau dans le futur.