Le Festival western de Saint-Tite qui devait avoir lieu en septembre a été annulé en raison de l’épidémie de la COVID-19.

La 53e édition est reportée à l'an prochain.

Chaque année, ce sont plus de 650 000 festivaliers qui rassemblent et plus 10 000 véhicules récréatifs qui convergent pendant le western.

Le festival représente également 45 millions de dollars en retombées économiques pour la ville et la région.

Plus de détails à venir.