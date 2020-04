Le PIB du Canada recule de 9%

Le produit intérieur brut du Canada (PIB) a diminué d’environ 9 % en mars en raison des perturbations économiques «majeures et généralisées» causées par la COVID-19, selon des estimations de Statistique Canada publiées mercredi.

«Il s'agirait de la diminution mensuelle la plus marquée du PIB depuis le début de la série, en 1961. Dans l'ensemble pour le trimestre, ces estimations rapides du PIB se traduiraient par une baisse d'environ 2,6 % pour le premier trimestre de 2020», a précisé l’institution fédérale par communiqué, mercredi matin.

«Les industries les plus durement touchées par les mesures d'éloignement social et les restrictions gouvernementales comprennent celles liées aux voyages et au tourisme, comme le transport personnel, les restaurants et l'hébergement. Des baisses prononcées ont également été observées au chapitre des services personnels, de la vente au détail (autre que la vente d'aliments), des spectacles, des événements sportifs et de l'exploitation cinématographique», a souligné Statistique Canada.

Ces conclusions ont été effectuées à partir de données qui ne sont pas complètes et qui seront mises à jour ultérieurement. Toutefois, Statistique Canada a voulu donner un aperçu plus rapide de l'ampleur de la perturbation économique en raison du caractère unique de cette crise sanitaire.