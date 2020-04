Les pépinières heureuses de rouvrir, mais frustrées par la concurrence déloyale

Les propriétaires de pépinières sont heureux de finalement pouvoir rouvrir leurs portes à compter de mercredi, mais gardent un goût amer de la «concurrence déloyale» dont ils disent avoir été victimes au cours des dernières semaines.

Certains commerces à grande surface ont en effet continué d’écouler des produits de jardinage et d’aménagement paysager pendant que d’autres plus petits commerces saisonniers ont dû fermer leurs portes, afin de respecter l’ordre du gouvernement Legault.

«Chaque vente qu’ils ont eue, c’est une vente qu’on aurait pu avoir», a déploré Richard Di Marco, propriétaire de la Pépinière Pierrefonds, située à Montréal.

«C’est déloyal comme façon de faire. On a clairement été défavorisés au profit de géants comme RONA, par exemple», a dit quant à lui Pierre Potvin, copropriétaire de Frank, fleuriste et centre du jardin, qui célébrera le mois prochain ses 50 ans d’existence.

Tous les détaillants saisonniers interrogés à ce sujet sont d’avis que les autorités gouvernementales auraient dû exiger la fermeture des rayons de produits non essentiels dans les magasins à grande surface comme Walmart, RONA, Home Depot ou Canac, pour laisser une chance aux «plus petits joueurs» de l’industrie.

Moment opportun

Malgré la frustration des dernières semaines, les propriétaires de pépinières s’entendent pour dire que la permission d’ouvrir leurs portes arrive au bon moment.

«C’est un soupir de soulagement, ça, c’est certain! La grosse période pour nous, c’est du 15 avril au 15 juin, alors la réouverture tombe pile-poil», a souligné Pierre Potvin.

Ce n’est toutefois pas toutes les pépinières qui seront fins prêtes pour accueillir les clients, considérant que l’annonce de François Legault a été faite il y a seulement deux jours.

«On n’étaient pas encore prêts parce que jusqu’à [lundi], on était en mode vente via internet, mais on va tout faire pour l’être le plus possible et accueillir nos clients dans un environnement sécuritaire», a dit Josée Pelletier, copropriétaire de Botanix, à La Prairie.

«On s’attendait à une réouverture au mois de mai seulement, mais on doit admettre que l’annonce du gouvernement tombe à point», a convenu Jean-François Vadeboncoeur, porte-parole de l’Association québécoise des producteurs en pépinière.

Effet thérapeutique

Il faut s’attendre à ce que les clients se pointent en grand nombre aux portes des pépinières de la province mercredi matin. «Le jardinage, c’est tellement thérapeutique, a indiqué Pierre Potvin, tout sourire. C’est clair qu’en ces temps difficiles, les gens vont oublier la crise temporairement et seront heureux de pouvoir jardiner un peu!»

Dans toutes les pépinières contactées par l’Agence QMI, les gestionnaires ont assuré que toutes les mesures de sécurité seraient adéquates et respecteraient les consignes données par la Santé publique.