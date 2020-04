Les premiers chèques aux commerçants de Québec émis à partir du 4 mai

Tout en faisant passer les aides aux commerçants de 17 à 20 M$, la Ville de Québec vise à émettre les premiers chèques de prêts et de subventions à partir du 4 mai.

C’est ce que le maire Labeaume a fait savoir mercredi après-midi, lors d’un point de presse téléphonique.

À partir du lundi 20 avril, les commerçants pourront contacter le 311 ou remplir un formulaire sur internet pour déposer leurs demandes.

«L’équipe du développement économique a doublé. On s’organise pour répondre en 48h, a indiqué le maire. On va faire le maximum possible pour que ce soit distribué le plus équitablement et le plus également sur tout le territoire de la Ville.»

Ce dernier a promis que le formulaire de demande tiendra sur deux pages. «Tout le monde a travaillé pour rendre ça le plus simple possible». Il a rappelé que le but de la municipalité est toujours d’aider entre 500 et 1000 PME «qui tombent souvent entre deux chaises» et qui n’ont généralement pas accès aux différentes aides gouvernementales.

À la fin de la crise, «on veut que les gens de Québec retrouvent leur ancrage et leurs repères et le maximum de commerces qui faisaient partie de leur quotidien il y a deux ou trois mois», a-t-il soutenu.

3 M$ supplémentaires

Outre les 17 millions déjà annoncés (soit 15 M$ en prêts et 2 M$ en subventions), Régis Labeaume a annoncé un nouveau fonds de 3 M$ de subventions.

Ce programme permettra l’organisation d’événements pour assurer la vitalité des entreprises et la mise en place de campagnes de promotion de l’achat local. Il vise les «regroupements commerciaux des rues commerciales» ou des «regroupements spontanés» qui peuvent voir le jour ponctuellement, a mentionné M. Labeaume.

D’autre part, le maire a annoncé que les écocentres seront rouverts de façon graduelle à partir de mercredi prochain. Aussi, les entreprises de démontage d’abris autos devraient également reprendre bientôt du service, a-t-il ajouté.

Réseau structurant

Interrogé au sujet du réseau de transport structurant, Régis Labeaume a révélé que «le premier ministre [lui] a demandé si on pouvait aller plus vite» dans sa réalisation.

Chose certaine, le maire de Québec ne veut surtout pas que le BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement), consacré à ce mégaprojet de 3,3 G$, prenne du retard. D’après lui, les audiences doivent commencer, comme prévu, à la mi-juin, quitte à ce que cela se fasse en ligne.

«On veut y aller au BAPE, a-t-il juré. On ne veut pas l’éviter. C’est un bon moment pour répondre à un plein de questions. Ce n’est pas une embûche, le BAPE. C’est un avantage pour répondre au projet sous toutes ses coutures. On veut y aller parce qu’on est absolument prêts.»

Lorsque la crise sanitaire sera terminée, M. Labeaume pense que le transport en commun sera toujours aussi pertinent pour la population. Selon lui, les ménages de Québec vont plutôt s’interroger sur la réelle nécessité de posséder une deuxième voiture.

L’exemple de Vancouver

Interrogé quant aux déclarations du maire de Vancouver, qui craignait carrément une faillite de sa Ville à cause de la baisse des revenus de taxes, le maire de Québec s’est dit «surpris» par ces propos. «Il a eu un petit moment d’anxiété», a-t-il analysé.

Suzanne Roy, présidente de l’Union des municipalités du Québec, a ajouté que les Villes québécoises risquent de «manquer de liquidités» en cours d’année, mais cette dernière n’entrevoyait pas de scénario de faillite. Mme Roy a dit espérer une aide d’urgence d’Ottawa en faveur des municipalités.