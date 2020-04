On ouvre les lignes pour répondre à vos questions sur la COVID-19

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

«Ma fille est atteinte de la COVID-19, elle est en confinement depuis jeudi passé. Est-ce que je peux aller l’aider, même si je suis MPOC?» - Manon

«C’est vraiment gentil, mais étant donné votre condition pulmonaire, ce n’est vraiment pas quelque chose qu’on peut vous recommander, jusqu’au moment où elle n’aura plus de symptômes, dans 14 ou même 21 jours. Il faudrait éviter d’être en contact avec elle. L’idéal ce serait de ne pas visiter votre fille.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Qu’est-ce qui arrive avec les gens qui ont reçu la PCU et qui doivent recommencer le travail lundi?» - Pierre

«Il faut ne pas avoir travaillé pendant 14 jours consécutifs pendant un cycle. Si au cours du même mois, vous touchez moins de 1000$, pas de problème. Beaucoup de gens l’ont demandé et qui vont être rappelés. Dans le doute, vous allez la mettre de côté et ne pas la dépenser dans les prochaines semaines en vous disant que c’est possible que vous deviez la rembourser.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que le manque de sommeil peut avoir une influence sur notre système immunitaire?» – Murielle

«Oui, quand on manque de sommeil, c’est tout notre corps qui en souffre.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Bien aérer la chambre, garder la chambre dans le noir. Changez-vous les idées avant de vous coucher, si on regarde les nouvelles et qu’on essaie de dormir tout de suite après, ça peut être plus difficile. Faites quelque chose qui apaise pour faire en sorte de vous détendre. C’est vrai qu’il y a beaucoup de situations anxiogènes, mais dites-vous qu’il n’y a pas que vous. C’est une situation commune et on va tous se serrer les coudes.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je travaille dans une résidence privée, est-ce que nos salaires vont augmenter?» - Claire

«Si vous êtes près du salaire minimum, il y aura une prime pour ceux qui gagnent moins de 550$ par semaine. Les gens doivent en faire la demande sur le site de Revenu Québec à partir du 19 mai. Pour les travailleurs du réseau de la santé, la prime commencera à être versée le 23 avril.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’ai une maladie que je traîne depuis 5 ans, il s’agit d’un zona, est-ce qu’il y a un risque avec le coronavirus?» - Alain

«Je ne crois pas que ça vous mette plus à risque d’attraper ou d’avoir des complications de la COVID-19, mais il faut faire attention et rester chez vous.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«J’ai deux emplois dans deux endroits différents, j’ai été mis à pied dans un de ces emplois, mais pas dans l’autre. Est-ce que je peux faire une demande de PCU si je gagne 1100$ par mois?» - Nadja

«Pour toucher la PCU, il faut que le revenu soit moins de 1000$ par mois. J’aurais peut-être une discussion avec votre deuxième employeur pour diminuer un peu votre revenu.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Comment est-ce que je peux faire pour savoir si je suis immunisé contre la COVID-19? Est-ce qu’il y a des tests?» - Éric

«On a accéléré beaucoup le processus d’autorisation des tests. La moitié des tests viennent de Chine et sont plus ou moins fiables. Ça pourrait causer des problèmes. On va en avoir et ça va être déterminant dans le déconfinement. Toutefois, il reste à savoir pendant combien de temps l’immunité va persister.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis camionneur et j'ai fais une embolie pulmonaire, est-ce que c'est dangeureux pour mois d'aller en Floride pour le travail?» - René

«Une embolie pulmonaire peut vous mettre à risque de complications. Pour le lieu de vos déplacements, à partir de ce moment-ci, c’est contaminé partout à travers le monde. Il n’y a pas d’endroit en particulier qui va faire la différence. C’est à vous de voir si c’est un trop grand risque de rencontrer des gens. Assurez-vous de laver vos mains et de maintenir une distance sécuritaire avec les gens.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Je demeure dans un meublé et je n’ai pas renouvelé et j’ai loué ailleurs. Il faut que je sois partie pour le 1er juin, mais je n’ai pas de meubles. Est-ce que je peux déménager? Est-ce que je vais pouvoir m’acheter des meubles?» - Pierrette

«Vous allez pouvoir déménager, les entreprises ont mis en place des mesures extraordinaires. On a un pressentiment que les magasins vont peut-être rouvrir prochainement. Espérons que ce soit dans les prochaines semaines ou même dans les prochains jours. A priori, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie