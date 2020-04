«Qui veut venir changer la couche de ceux qui ont la COVID?»

De préoccupante, la situation dans les CHSLD et résidences pour aînés est devenue alarmante. Le manque de personnel se fait cruellement sentir. Devant l’urgence de la situation, Mario Dumont affirme qu’il ne faut pas exclure de recourir à l’armée pour prendre soins des Québécois du 3e et 4e âge.

• À lire aussi: «Je pleure chaque jour. Nous les avons abandonnés»

• À lire aussi: Une infirmière infectée dit avoir vieilli de 10 ans

• À lire aussi: Québec sait que les CHSLD sont à risque depuis près de 15 ans

• À lire aussi: Québec envisage l’aide de l’armée dans les CHSLD

Hier, le premier ministre Legault faisait savoir qu’en ce moment, 1250 employés du réseau de la santé ne travaillent pas. Certains sont infectés à la COVID-19, d’autres en quarantaine par mesure préventive et nombreux demeurent à la maison épuisés ou apeurés devant la possibilité d’être contaminés par le coronavirus.

Cependant, plusieurs travailleurs de la santé se seraient portés volontaires pour pallier le manque de personnel qui travaille auprès des aînés, mais la bureaucratie ralentirait les choses, semble-t-il.

«La bureaucratie, c’est la moitié du problème. L’autre moitié et je ne les blâme pas, quand on leur pose la question générale aux travailleurs de la santé: "Voulez-vous venir aider?" Ils répondent oui pour ne pas mal paraître. Mais quand on leur dit, c’est pour demain matin. Oups! Là, ils disent qu'il faut négocier, avoir des ententes. Dans les dernières heures, les médecins spécialistes qui se disaient prêts à aider depuis 10 jours, ils se posaient des questions plus précises sur ce qu’ils voulaient faire? Appeler les familles pour les informer de l’état des résidents?», dit Mario Dumont.

Notre commentateur politique y va d’un propos dur, mais clair. «Résumé crument, quand François Legault sort sur son balcon et crie: "Qui veut venir changer les couches des aînés qui ont la COVID?" Ça ne se présente pas nombreux. C’est triste, mais c’est ça!» déplore-t-il.

Comment et où aller chercher ces bras plus que bienvenus? «On aurait besoin de dizaines de nouveaux visages pour les quarts de jour et de nuit, mais en ce moment, ils sont trop peu, c’est une goutte d’eau dans l’océan. Si les gens ne répondent pas à l’appel, il ne faut pas exclure le recours à l’armée», soutient Mario Dumont.

*** Voyez sa chronique complète dans la vidéo ci-haut.