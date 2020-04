Service réduit à huit points frontaliers au Québec

Compte tenu de la baisse drastique de la circulation à la frontière canado-américaine, fermée aux déplacements non essentiels, huit points d'entrée au Québec depuis les États-Unis ont réduit leurs heures d'ouverture.

Les postes frontaliers de Frelighsburg, Hemmingford, Highwater et Trout River, ainsi que les deux situées sur les routes 221 et 223 à Lacolle, seront désormais ouverts de 8 h à 20 h seulement. Ceux-ci étaient habituellement en fonction 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Le poste de Chartierville, normalement ne service de 8 h à minuit, fermera lui aussi à 20h.

Enfin, le point d'entrée de Morses Line demeurera ouvert de 8 h à 16, mais n'offrira plus de service de traitement à distance entre 16 h et 8 h.

Au total, 27 postes frontaliers canadiens vont réduire leurs heures de service.

«Ces mesures en réponse à la COVID-19 sont temporaires et entrent en vigueur le 15 avril 2020 à 23 h 59 HAE. Elles resteront en place jusqu'à nouvel ordre», a précisé l'Agence des services frontaliers du Canada.

Par ailleurs, ces changements ne devraient pas avoir d'impact sur la circulation commerciale, le commerce entre les États-Unis et le Canada étant jugé essentiel.

Rappelons qu'en vertu d'une entente entre les États-Unis et le Canada, la frontière a été fermée à tout déplacement non essentiel le 21 mars, dans le but de réduire les risques de propagation de la COVID-19 ente les deux pays.

Aucune date de réouverture n'a été évoquée à ce jour.