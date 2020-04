Trump affirme que les États-Unis ont probablement «passé le pic» des nouveaux cas

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi que les États-Unis avaient probablement «passé le pic» des nouveaux cas de coronavirus, ajoutant que ces «avancées encourageantes» lui permettraient de dévoiler jeudi des lignes directrices pour rouvrir l'économie.

«La bataille continue, mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas», a déclaré le président américain lors de sa conférence de presse quotidienne.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 27 850 morts jusqu'ici et plus de de 630 000 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

«Il est évident que notre stratégie agressive fonctionne», a ajouté le président américain.

«Ces avancées encourageantes nous ont placés dans une position très solide pour finaliser des directives pour les États pour rouvrir le pays», a-t-il poursuivi, précisant qu'il les présenterait jeudi.