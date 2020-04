Un premier ambulancier de la Montérégie infecté à la COVID-19

Tôt ou tard, il fallait s’y attendre: un premier ambulancier de la CETAM a été testé positif à la COVID-19, a annoncé la coopérative, mercredi.

• À lire aussi: Prime COVID-19: les ambulanciers crient à l’injustice«La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) confirme qu’un paramédic a été déclaré positif à la COVID-19. Dès l’apparition de ses symptômes, une prise en charge rapide lui a permis d’être testé et isolé. Heureusement, les symptômes sont légers et il va bien», a fait savoir la CETAM dans un communiqué.

La coopérative dit avoir tout mis en œuvre afin d’éviter que les collègues de l’ambulancier infecté soient contaminés eux aussi.

«Cela aura pris plus d’un mois de crise sanitaire avant d’avoir un premier paramédic confirmé positif et même si cela n’est pas souhaitable, c’était tout de même inévitable étant donné la nature de leur travail. Être sur la ligne de front comme ils le font, même avec le respect des protocoles et les équipements adéquats, comporte certains risques», a fait savoir Janie Gagnon, coordonnatrice aux communications de la CETAM.

Depuis le début de la crise du coronavirus, les ambulanciers de la CETAM ont effectué un peu plus de 800 transports à l’hôpital de patients suspectés d’être infectés à la COVID-19, dont 135 cas confirmés.

Du côté d’Urgences-santé, qui dessert Montréal et Laval, on indique que huit de ses 1000 ambulanciers ont été atteints de la COVID-19 depuis la mi-mars.