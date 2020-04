Une conseillère de Trump sème la confusion sur le coronavirus

Une conseillère de Donald Trump a suggéré mercredi que le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, pourrait être une énième épidémie de ce type de virus, blâmant l'Organisation mondiale de la santé pour son manque de transparence.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«Des scientifiques et des médecins disent qu'il pourrait y avoir de nouvelles vagues plus tard, que ça pourrait revenir à l'automne dans une forme plus limitée», a expliqué Kellyanne Conway sur la chaine conservatrice Fox News.

«C'est le COVID-19, pas le COVID-1, et vous pourriez penser que les gens (de l'OMS) chargés des faits et des chiffres étaient au point» pour le combattre, a-t-elle ajouté, semblant suggérer que 19 se référait au nombre d'épidémies de ce type, et non à la date d'apparition de ce nouveau coronavirus, en 2019.

Elle était notamment interrogée sur une information du Washington Post, selon laquelle des diplomates américains s'étaient inquiétés dès 2018 des mesures de sécurité sanitaires «inadéquates» dans un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, où s'est déclarée l'épidémie fin 2019.

Ce laboratoire conduisait des études «risquées» sur des coronavirus propagés par des chauves-souris, ajoute le quotidien.

Cette fidèle de Donald Trump, qui est avec lui depuis la campagne de 2016, a justifié la décision du présent américain de suspendre la contribution de Washington au budget de l'OMS, accusé par M. Trump de «mauvaise gestion» et de «dissimulation» dans cette pandémie.

«Le retour minimum sur investissement aurait été que l'OMS soit honnête sur les origines du virus à Wuhan, sur sa transmission entre humains», a expliqué Kellyanne Conway.

L'OMS «a menti ou n'a pas été transparente» sur ces questions alors que les États-Unis ont été «touchés si durement» en écoutant «les professionnels de santé dans le monde», a-t-elle affirmé.