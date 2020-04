Une préposée aux bénéficiaires a frôlé la mort

Élianne Picard, une préposée aux bénéficiaires du CHSLD Laflèche, a frôlé la mort. La femme de 55 ans a contracté la COVID-19 sur son lieu de travail.

Elle aurait pourtant avisé son employeur de ses problèmes d’asthme, selon le président du Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métiers du CIUSSS MCQ.

Élianne est toujours hospitalisée. À ce jour, 71 travailleurs du Centre d'hébergement Laflèche à Shawinigan ont contracté le virus.

L’établissement figure sur la liste rouge du gouvernement Legault parmi les CHSLD les plus touchés de la province. Le bilan s’alourdit chaque semaine. 30 résidents sont morts de la COVID-19.

Toujours hospitalisée, la femme de 55 ans livre un témoignage bouleversant de son lit d’hôpital.

« Je veux juste que ça n'arrive plus à personne ce que je vis. J'ai tout donné et maintenant je ne suis même plus capable de faire 10 pas», confie-t-elle.

Élianne Picard demande de l'aide à son tour.

« Je n'ai même pas accès à de la physiothérapie et de l'ergothérapie. Je régresse de jour en jour».

Une autre préposée aux bénéficiaires du CHSLD Laflèche a été plongée dans le coma en début de semaine. Son état de santé demeure critique.