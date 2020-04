191 médecins spécialistes de l’Estrie désirent prêter main forte

191 médecins spécialistes de l'Estrie ont avisé leur fédération qu'ils étaient disposés à venir prêter main forte aux infirmières et préposées aux bénéficiaires dans les CHSLD.

Toutefois, seulement ceux qui voudront se déplacer à l'extérieur de la région pourront contribuer puisqu'il n'y a aucun besoin en Estrie.

«Actuellement, nous sommes en mesure d'assurer les soins et services aux résidents, mais c'est très rassurant de savoir que des collègues et partenaires sont prêts à venir en renfort si le besoin s'en fait sentir. Notons que nous n'avons aucune éclosion dans nos CHSLD. Nous demeurons vigilants et apprécions pouvoir compter sur ce renfort si la situation se détériorait», indique le CIUSSS de l'Estrie par courriel.

Les médecins omnipraticiens ont été appelés à se déployer dans les résidences privées pour aînés, où la situation est plus problématiques à quelques endroits.

«Dans les CHSLD, on ne veut surtout pas nous voir arriver là. Il faut comprendre parce que nos médecins continuent de voir des patients en cliniques, donc on ne veut pas être amener le virus et causer un problème là où il n'y en a pas», mentionne le président de l'Association des médecins omnipraticiens de l'Estrie, Dr. Alain Demers.