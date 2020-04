211 $ de l’heure: «Arrêtez de chialer!»

Le salaire de 211$ l’heure versé aux médecins spécialistes qui iront aider en CHSLD suscite un torrent de commentaires, voire l’indignation chez les préposés aux bénéficiaires, les infirmières et parmi la population. Les 2500 $ que gagneront les spécialistes qui travailleront 12 heures par jour ne passent pas. Les gens ont tort, clame Mario Dumont.

• À lire aussi: Médecins dans les CHSLD: les professionnels de la santé «insultés» et «enragés»

• À lire aussi: CHSLD : Legault lance un cri du cœur aux médecins

• À lire aussi: CHSLD : Legault lance un cri du cœur aux médecins

«Il faut qu’ils arrêtent de chialer. Les chiffres ont été exagérés, ce n’est pas une prime. Évidemment qu’ils sont payés beaucoup, mais on avait tous le choix et on pouvait devenir chirurgien cardiaque et étudier jusqu’à 32 ans!» lâche Mario Dumont.

«Les gens ont tort. Ce qui pour moi aurait été un scandale, c’est si les médecins n’avaient pas répondu à l’appel [du premier ministre Legault]. On a parlé d’urgence nationale d’amener du monde travailler dans les CHSLD. Ce matin, on a 1100 médecins en route vers des CHSLD. On peut-tu être content que 1100 des personnes les plus compétentes dans le domaine de la santé veuillent aider?» appuie notre commentateur politique.

Mario Dumont rappelle que puisque l’on a reporté notamment des chirurgies non urgentes en raison de la COVID-19 et dégagé des lits, plusieurs médecins spécialistes ne travaillaient pas depuis trois semaines. «Là, ils répondent présents et vont aider. [...] Même la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, Diane Francoeur, sera dans un CHSLD pour aider ce matin», appuie-t-il.

«Si on veut roter du sur concernant tous les aspects de tout ça, il y a moyen», s’insurge Mario Dumont.

Les médecins spécialistes en CHSLD gagneront plus de dix fois le salaire horaire des préposés aux bénéficiaires afin d'accomplir dans certains cas les mêmes tâches soit laver et nourrir les aînés. Mario Dumont n’y voit pas d’objection. «Nos vieux ont assez souffert, s’il y a des gens trop compétents pour la job durant une couple de semaines, ça sera ça!»

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut