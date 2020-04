Arrêter de fumer pendant la pandémie de COVID-19, dit la santé publique albertaine

La médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, la Dre Deena Hinshaw, a averti jeudi des risques graves associés au tabagisme et au vapotage pour ceux qui ont la COVID-19

«Je recommande fortement à toute personne qui fume ou qui vapote de prendre des mesures pour arrêter ou réduire pendant cette pandémie», a fait savoir la Dre Hinshaw lors d’un point de presse.

Cette dernière a rappelé que la COVID-19 est une maladie infectieuse affectant principalement le système respiratoire et que la cigarette expose les poumons à des produits chimiques toxiques.

«Ce n’est pas encore clair si l'exposition aux produits chimiques qui sont dans les cigarettes et cigarettes électroniques augmentent le risque d’attraper le virus, mais ils augmentent cependant le risque de maladie grave pour ceux qui sont infectés», a-t-elle expliqué.

La médecin a ajouté qu’il y’a «de plus en plus de preuves qui suggèrent que cesser de fumer ou de vapoter, même temporairement, peut avoir des résultats positifs dans la prévention et le traitement de COVID-19».

Par ailleurs, elle a indiqué que lorsqu’on fume, on touche également la bouche et les lèvres, ce qui augmente les risques de contamination.

La Dre Hinshaw a également recommandé aux gens de réduire leur consommation d'alcool pendant la pandémie. «La consommation d'alcool peut aggraver bien des choses, notamment les problèmes de santé, les comportements à risque, la santé mentale et la violence.»

Elle a conseillé de limiter la consommation d'alcool à pas plus de deux verres par jour pour les femmes et trois verres par jour pour les hommes.