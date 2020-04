BIXI : Un début de saison timide

Le lancement de saison des BIXI n'a pas poussé les Montréalais à briser les consignes de confinement : seuls quelques usagers ont été aperçus pédalant dans les rues de la métropole mercredi.

La piste cyclable du boulevard de Maisonneuve, qui est habituellement bondée, était pratiquement déserte en avant-midi au centre-ville de Montréal. À proximité du centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), où vont et viennent beaucoup d'employés, le 24 Heures n'a constaté aucune location de vélos sur l'heure du midi.

Il faut dire que BIXI Montréal a demandé à ce que les vélos en libre-service soient utilisés seulement pour les déplacements essentiels, conformément aux consignes de confinement émises par la Direction de la santé publique en cette période d'épidémie de la COVID-19.

Sur le Plateau

Quelques personnes ont quand même cédé à la tentation et loué des BIXI le temps d'une promenade sur le Plateau Mont-Royal. C'était notamment le cas de Marc et Iveta Fournel, qui roulaient pour le plaisir sur l'avenue Laurier en début d'après-midi, équipés de gants et de masques.

«On est contents que ça recommence, on utilise le service fréquemment depuis quelques années pour faire toutes sortes de sorties», a lancé M. Fournel.

Pour sa part, William Gauvin a loué une bicyclette pour aller faire des emplettes. Il avait amené avec lui une bouteille de produit désinfectant ainsi qu'un linge pour nettoyer le vélo avant et après son utilisation. «J'ai vraiment hâte d'arriver chez moi pour me laver», a-t-il lancé lors d'une brève pause sur la rue Saint-Grégoire.

Mesures sanitaires

Puisque le lancement de sa 12e saison tombe en plein pendant l'épidémie de coronavirus, BIXI Montréal a bonifié ses mesures sanitaires. Un employé a notamment été observé en train de désinfecter les points d'ancrage et la borne de paiement d'une des 610 stations mercredi, avec un produit à base de javellisant.

BIXI demande aux cyclistes de nettoyer les surfaces fréquemment manipulées sur les vélos et le terminal lors de leurs utilisations.

Cependant, il est difficile de se procurer des lingettes nettoyantes ou du désinfectant de type Purell en magasin depuis quelques semaines.

«Pour le produit, il y a plusieurs autres options selon la Direction régionale de santé publique, notamment d’utiliser une solution d’eau de Javel ou n’importe quel autre produit de désinfection habituel à base d’alcool», mentionne par courriel la porte-parole de BIXI Montréal, Bérengère Thériault.

BIXI recommande également aux cyclistes de garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres usagers aux stations tout comme lors de leurs déplacements.

Le réseau de BIXI Montréal compte cette année 7270 vélos et est présent dans 17 arrondissements de Montréal, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Laval et Longueuil.

Un abonnement gratuit de 30 jours sera offert cette année aux travailleurs et travailleuses du réseau de la santé.