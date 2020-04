Conseil canadien des affaires: la santé avant l’argent

Alors que les autorités canadiennes réfléchissent au déconfinement, le Conseil canadien des affaires en appelle à une action concertée entre les différents acteurs économiques nationaux, qui priorisera la santé et la sécurité des citoyens.

Dans une lettre ouverte adressée jeudi au premier ministre Justin Trudeau et aux dirigeants des provinces et territoires canadiens, le Conseil demande que «les gouvernements, les entreprises et les syndicats travaillent ensemble dans l’intérêt national pour relancer l’économie de manière responsable».

Il est essentiel pour l’organisme que le plan de sortie de crise suive les recommandations des scientifiques et priorise la santé et la sécurité publiques.

«Les gouvernements ne devraient pas se sentir obligés d’aller plus vite que ne le permettent les considérations de santé publique, peut-on lire dans la lettre. Une approche lente, régulière et soigneusement calibrée pour redémarrer l’économie est le meilleur moyen possible de maintenir la confiance du public et d’éviter de futures fermetures.»

Une approche nationale

Le Conseil canadien des affaires demande également aux dirigeants du pays de définir une approche nationale cohérente pour procéder à la réouverture des différentes industries. Cette approche devrait, selon l’organisme, s’articuler autour de protocoles et de directives qui tiendront compte des risques que représentent certains lieux, comme les écoles, les universités, les parcs et les transports en commun.

L’organisme demande aussi que les employés œuvrant avec le public aient accès à des équipements de protection individuelle adéquats.

En outre, le Conseil canadien des affaires encourage les autorités canadiennes à s’inspirer des autres pays afin d’apprendre de leurs erreurs et de leurs bons coups.

«Les pays touchés par la COVID-19 au début de la pandémie seront probablement en mesure de commencer à assouplir les mesures de santé publique plus rapidement que le Canada. Nous devons saisir toutes les occasions d’apprendre des expériences de ces pays et adapter nos propres plans en conséquence», spécifie-t-on.

«Nous devons bien faire les choses et nous, du milieu des affaires, sommes prêts à faire notre part pour protéger la santé publique tout en guidant le Canada vers une reprise économique durable.»