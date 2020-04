COVID-19 : un autre CHSLD en difficulté à Montréal

Une autre résidence pour aînés se retrouve au cœur de l’actualité pour son nombre élevé de cas positifs à la COVID-19 et de décès parmi ses usagers.

Le CHSLD Laurendeau du boulevard Gouin Est à Montréal recense 21 décès et 121 cas positifs selon des données obtenues par TVA Nouvelles jeudi auprès de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), transmises par l’employeur aux membres du personnel.

On a d’ailleurs vu apparaître cette semaine le nom de cet établissement sur la liste des 145 résidences pour ainés avec des cas de COVID-19.

À l’heure actuelle, un usager sur trois serait contaminé. Pourquoi y a-t-il autant de cas dans cet établissement? C’est parce qu’on a testé tous les patients, selon le syndicat.

La représentante syndicale de la FIQ qui dessert les employés de ce territoire, Kathleen Bertrand, affirme qu’il y a beaucoup d’inquiétude chez le personnel, surtout qu’il y a des cas positifs parmi les membres.

Elle ajoute qu’il y avait une surcharge de travail avant la pandémie et que les ratios du personnel en comparaison avec les patients étaient déjà difficiles. La présente crise ne rend pas la tâche plus facile, indique la déléguée syndicale.

Mme Bertrand rappelle que ses membres font tout pour donner des soins de qualités aux patients mais qu’il faut le personnel nécessaire pour le faire.

Pour sa part, le CIUSSS a fourni à TVA Nouvelles des données légèrement différentes par rapport à celles de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

Selon le tableau en ligne, il y aurait 76 cas à Laurendeau, mais la dernière mise à jour du tableau a été faite le 14 avril.

Des zones dédiées au nouveau coronavirus ont été créées et les gens en isolement sont bien identifiés. Une infirmière en prévention et contrôle des infections est sur place à temps plein, et des médecins sont sur place également.