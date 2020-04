Alors que la situation dans les CHSLD défraie la manchette depuis plusieurs jours, des proches aidants déplorent ne recevoir aucune aide financière du gouvernement.

C’est le cas de Cynthia Rancourt qui s’occupe à temps plein de son conjoint Michel Després, atteint de la sclérose en plaques.

Préposée aux bénéficiaires de formation, Cynthia travaillait dans un centre d’hébergement de soins de longue durée quand elle a rencontré Michel.

«J’ai été embauchée pour prendre soin de Michel à temps plein. Michel a besoin d’aide pour toutes ses heures vécues. Après un certain temps, nous nous sommes attachés. Notre relation a commencé tranquillement pas vite et c’est là qu’on m’a annoncé que je devais malheureusement quitter mon emploi», a-t-elle expliqué à l’émission de Denis Lévesque.

C’est à ce moment que le vrai défi à commencer pour le couple, qui a choisi de partir vivre sous le même toit.

«À partir du moment qu’on retire quelqu’un du CHSLD, c’est nous qui s’occupe de tout à 100% à la maison. À partir de là, nous avons loué un lève-patient et on a dû attendre un an avant d’avoir l’aide du CLSC par rapport aux équipements de Michel. Pour le reste, on défraie tous les coûts quand tout est payé à 100% en CHSLD.»

Cynthia et Michel s’expliquent mal l’absence de soutien de l’État. D’autant plus que si Cynthia retournait travailler, Michel aurait le droit à des soins offerts gratuitement par le gouvernement.

«Ce qu’on déplore vraiment, c’est que, si je vais travailler, j’ai un salaire à temps plein avec les primes. Puis, le gouvernement paie quelqu’un pour venir s’occuper de Michel. Ça ne tient pas la route, c’est illogique», ajoute la préposée aux bénéficiaires.

«Le CHSLD, ça respire la mort»

Même si être proche aidant vient avec son lot de défis, cette tâche peut être très gratifiante. C’est encore plus vrai quand on réalise l’impact de cela sur la qualité de vie de l’être aimé.

«Elle m’a sauvé la vie parce que le CHSLD, ça respire la mort. Tout ce qu’on voit, ce sont des personnes qui meurent. Pour une personne de mon âge, c’était vraiment difficile», indique Michel.

Le quinquagénaire n’échangerait pas sa vie d’aujourd’hui pour l’ancienne. «Quand j’étais en CHSLD, j’attendais juste de mourir. Présentement, je mange dans la vie, j’ai vraiment une belle vie.»

Pour faire valoir leurs droits, des proches aidants ont lancé une pétition afin que le gouvernement leur vienne en aide.