Désespoir des préposés: «Crier, pleurer, sangloter, il faut que ça sorte!»

Le travail de préposés aux bénéficiaires est exténuant. Encore plus en période de pandémie où le personnel des CHSLD est à bout de souffle et doit composer avec de nombreux malades. Ils ont aussi à vivre la mort de résidents âgés emportés par la COVID-19. Le danger de craquer à la pression et au désespoir est grand.

Découragés, de nombreux préposés aux bénéficiaires devant l’ampleur de la tâche à accomplir pleurent. «C’est normal, le facteur stress et anxiété est très élevé. En plus, des préposés avaient développé de l'attachement pour les personnes âgées et ils les voient mourir les uns après les autres. C’est un trauma ce qu’ils vivent», soutient le psychologue Paul Langevin.

Comment peuvent-ils s’en sortir émotionnellement? Les femmes et les hommes qui nourrissent, lavent, changent les couches des aînés, en prennent soin doivent exprimer leurs émotions au terme de chacune de leur journée de travail s’ils ne veulent pas craquer, conseille le psychologue.

«Ils ne doivent rien garder en dedans. Crier, pleurer, sangloter. Il faut que ce qu’ils vivent sorte de toutes les façons possibles», ordonne pratiquement Paul Langevin.

«Ils ont en tête plein d’images qu’ils n’aiment pas après une journée de travail. Donnez-vous l’opportunité de vous gâter. Entrez en contact avec un ami, faites de l’exercice, soyez créatifs, parlez de ce que vous vivez aux journalistes. Mais avant tout, ils doivent prendre ne grande respiration, se parler et se répéter qu’ils ont fait le maximum dans les circonstances, se dire qu’ils sont fiers d’eux et qu’ils travaillent avec peu de ressources.»

