Encore des semaines avant de rouvrir la frontière canado-américaine

Le premier ministre Justin Trudeau a prévenu jeudi qu'il faudrait attendre «encore bien des semaines» avant la réouverture complète de la frontière entre le Canada et les États-Unis, fermée aux déplacements non essentiels depuis plus de trois semaines en raison de la pandémie de coronavirus.

• À lire aussi: CHSLD : Ottawa évalue une demande d'aide du Québec

Il était interrogé lors de sa conférence de presse quotidienne à Ottawa sur les déclarations la veille du président américain, Donald Trump, qui avait pour sa part affirmé que les restrictions à la frontière entre les deux voisins seraient parmi «les premières à être levées».

«Le Canada s'en tire bien, nous nous en tirons bien, donc on verra, mais à un moment donné, c'est ce que nous allons faire», a dit M. Trump par rapport à la frontière.

Pour M. Trudeau, «la réalité, c'est que c'est encore bien des semaines» qui seront nécessaires «avant qu'on puisse parler de relâcher les restrictions par rapport à nos frontières», a-t-il dit.

Nous «devons protéger nos citoyens, comme chaque pays le fait», a souligné le premier ministre. «La plupart des pays dans le monde ont restreint les voyages et le Canada et les États-Unis ne font pas exception».

Plus directe, Chrystia Freeland, sa vice-première ministre, a déclaré que la réouverture des frontières du Canada serait une décision prise par «les Canadiens».

La levée des restrictions actuelles sur les déplacements non essentiels se fera lorsque cela sera «approprié et qu'il n'y aura pas de risque pour la santé et la sécurité des Canadiens», a-t-elle dit.

Environ neuf fois moins peuplé que les États-Unis, le Canada comptait jeudi environ vingt fois moins de cas de nouveau coronavirus et trente fois moins de morts que son voisin américain.

Mais les deux provinces les plus touchées au Canada, le Québec et l'Ontario, sont frontalières de l'État de New York, épicentre de l'épidémie aux États-Unis.

Les deux pays avaient d'un commun accord décidé de fermer le 21 mars leur frontière pour 30 jours, sauf pour le transport de biens et de marchandises, totalisant chaque jour 2,4 milliards de dollars canadiens (1,6 milliard d'euros) d'échanges de part et d'autre de la frontière.

Plus de 400 000 personnes franchissent chaque jour la frontière entre le Canada et les États-Unis, la plus longue au monde avec près de 8900 km, selon des chiffres officiels.