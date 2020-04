Le Port de Québec a gain de cause contre le gouvernement provincial en Cour suprême

Les lois provinciales, en matière environnementale, ne s’appliquent pas aux projets sur les terres fédérales du Port de Québec, a tranché la Cour suprême, jeudi, en refusant d’entendre la cause portée devant elle par l’État québécois.

L’entreprise IMTT, qui a fait construire sept réservoirs pour l’entreposage de produits chimiques et pétroliers sur les terrains du Port il y a plusieurs années, n’avait pas à demander la permission au gouvernement québécois. La Loi sur la qualité de l’environnement du Québec ne s’applique tout simplement pas, avait déjà tranché la Cour d’appel.

Le plus haut tribunal du pays a confirmé ce jugement, jeudi matin, en rejetant la demande d’autorisation d’appel de la Procureure générale du Québec. Fidèle à son habitude, la Cour suprême n’a pas motivé sa décision, coupant ainsi court au débat.

En cours de route, durant cette saga judiciaire, les groupes Nature Québec et le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) avaient ajouté leur grain de sel à titre d’intervenants au dossier. Ils avaient défendu la compétence constitutionnelle du Québec en matière d’environnement et s’inquiétaient eux-aussi de la capacité du Québec «à protéger l’air, l’eau et le sol face aux activités des entreprises fédérales».

Groupes environnements déçus

Nature Québec et le CQDE n'ont pas caché leur déception dans un communiqué envoyé aux médias jeudi.

Jointe en début d’après-midi, la directrice générale du CQDE, Geneviève Paul, se désolait de la tournure des évènements.

«On trouve dommage que la Cour suprême refuse de se saisir du dossier. Ça soulève des questions constitutionnelles qui sont très importantes Là, ce qu’on va faire, c’est suivre de près les décisions de la cour qui pourraient avoir des enjeux similaires pour voir comment cette décision-là peut avoir des impacts sur d’autres dossiers», a-t-elle réagi.

Un certain flou demeure, selon elle, quant aux impacts pouvant découler de cette décision puisque la Cour d’appel avait «nuancé» la décision en première instance en précisant que le port n’est pas une enclave fédérale et que la loi québécoise s’appliquait à certains volets, dont l’émission de contaminants.

La Cour d’appel avait cependant été claire sur le fait que la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) ne s’applique pas, en amont, à «l’aménagement des terres publiques fédérales et aux activités étroitement liées à la navigation».

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible d’obtenir d’autres réactions.