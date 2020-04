L'émouvant message de Céline aux «héros» de la crise du coronavirus

Céline Dion est elle aussi confinée, et durant cette période incertaine, elle a décidé de remercier les «héros» de la crise du coronavirus dans un beau message vidéo partagé sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, la diva demande à ses fans de respecter le confinement, afin que le monde puisse retrouver sa liberté de mouvement le plus vite possible.

«Prenons soin les uns des autres et je sais que nous passerons au travers tous ensemble», intime-t-elle, avant de rendre hommage à ceux qui sont tous les jours sur le front contre la maladie.

«Il y a beaucoup de héros dehors, sur le terrain, qui vont travailler tous les jours en risquant et en sacrifiant leur vie pour nous. Ces gens ont des familles et des proches pour lesquels ils s’inquiètent mais ils vont quand même au travail pour servir, pour nous sauver. Je pense aux professionnels de la santé, aux premiers intervenants, aux travailleurs sociaux et aux fournisseurs de services essentiels, comme les épiciers et les livreurs. Nous ne vous remercierons jamais assez. Nous saluons votre courage et nous prions. Merci énormément pour le travail héroïque que vous faites pour notre monde. Nous vous en seront éternellement reconnaissants», confie-t-elle.