L'Université de Sherbrooke prête à fournir des renforts

Depuis le début de la semaine, la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke est grandement sollicitée par les autorités de la santé qui lui demandent l'aide des étudiants pour aller prêter main-forte dans les CHSLD.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Primes aux spécialistes: des préposées aux bénéficiaires en colère

• À lire aussi: Jusqu’à 2500 $ par jour pour les spécialistes

Et c'est potentiellement 4000 étudiants qui pourraient rapidement venir appuyer le personnel débordé du réseau de la santé.

«Les étudiants et nos professeurs, plusieurs sont prêts, il s'agit de coordonner tout ça. Je vous donne un exemple, je parlais avec le PDG du CISSS de la Montérégie-Centre, ça se règle entre doyens et PDG, je lui envoie une liste de noms jeudi ou vendredi et on s'entend que ces gens-là risquent d'être appelés très rapidement pour aller au front», a indiqué le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, Dr Dominique Dorion, mercredi.

Ces ressources supplémentaires s'ajouteront à celles déjà déployées par la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Voici ce qui a déjà été fait :

- 500 professeurs médecins en première ligne

- 2000 chargés de cours sur le terrain à voir des patients

- 400 enseignantes en sciences infirmières libérées pour soutenir le réseau

- 800 résidents en première ligne

- 450 étudiantes en sciences infirmières dans leur milieu de travail

- 50 étudiants aident les équipes de santé publique