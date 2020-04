On répond à vos questions sur la COVID-19

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Je m’occupe de personnes âgées présentement. Plusieurs d’entre elles ne sortent pas. Il y en a beaucoup pour qui le divertissement, c'est le Télé-Bingo, le Radio-Bingo. Elles me demandent toujours quand ça revient, pourquoi elles ne peuvent plus jouer. Pourquoi il y en a pas pour les personnes âgées?» - Martine

«Il y a quelque chose de réconfortant dans le bingo. À distance, quand les gens peuvent le faire à partir de leur téléphone, il n’y a pas de raison que ça ne reprenne pas. Ça peut très bien se faire à distance et ça représente un beau désennui.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Mon retour au travail doit être lundi, mais mes enfants sont à la maison sans école et garderie. Puis-je continuer sur la PCU ou dois-je retourner au travail?» - Angélique

«Les critères d’admissibilité de la PCU sont très clairs à cet effet : si vous êtes privée de revenu parce que vous devez rester à la maison pour vous occuper des enfants à votre charge en raison de la COVID-19, vous pouvez continuer de demander la PCU.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Ma conjointe travaille dans une ressource intermédiaire comme préposée. Je suis une personne handicapée immunodéficitaire et ma conjointe vient à la maison. Comment peut-on me protéger?» - Paul

«Il y a plusieurs travailleurs de la santé dans une telle situation. C’est sûr qu’il faut faire très attention. Il y a toujours deux niveaux de protection : c’est très important que votre conjointe ne devienne pas infectée en suivant les recommandations au travail, et l’autre chose est de ramener le virus à la maison. Il faut qu’elle soit très stricte quand elle revient à la maison pour faire le moins de transmission possible, qu’elle rentre le moins de virus dans votre maison.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Les symptômes peuvent-ils devenir plus virulents si on est exposé à répétition au virus, comme les médecins par exemple?» - Magalie

«La répétition ne changent absolument pas les symptômes. Par contre, il y a des études en Italie qui ont démontré que le personnel soignant était plus durement touché. On pense que c’est une sélection naturelle. Les cas les plus malades, c’est à eux que nous sommes exposés. La théorie veut que, si on en attrape un, on va en attraper un plus méchant, plus virulent.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«On a dit qu’il faut garder un certain montant pour l’impôt fédéral. Est-ce imposable au provincial?» - Richard

«C’est imposé comme tout autre revenu d’emploi. Gardez en tête votre taux d’imposition habituel. À la fin de la prochaine année fiscale, lors du rapport d’impôt que vous allez faire en 2021, vous allez devoir payer un certain montant de la PCU.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel?» - Louise

«C’est une situation complètement inédite, mais on va s’en sortir. On voit déjà des pays qui ont atteint le plateau. On va s’en sortir, mais au prix d’une expérience mémorable et dont il va falloir apprendre des choses.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«On parle de créer une immunité collective grâce aux enfants, mais comment le savoir s’ils ne développent pas de symptôme?» - Mathieu

«On va pouvoir les tester pas sérologies, donc avec des prises de sang, des ponctions. Éventuellement, on va être en mesure d’identifier ceux qui vont l’avoir eu et développé leurs anticorps. Ça se travaille beaucoup. À l’automne, c’est certain qu’on va être en mesure de faire ces tests.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis sur l’assurance-chômage à cause de la COVID-19. La semaine prochaine, je m’en vais me faire opérer pour un cancer. Est-ce que je devrais redemander du chômage maladie ou rester sur la PCU?» - Sonia

«Si vous êtes déjà sur la PCU, vous avez déjà reçu votre premier bloc. Là, vous êtes probablement admissible à un deuxième cycle, celui entre le 12 avril et le 9 mai. A priori, comme vous êtes sans emploi à cause de la COVID-19, vous pouvez faire une demande pour la PCU, du moins pour le deuxième cycle. Bonne chance, on pense à vous!» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie