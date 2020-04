Plus de 7200 cas de COVID-19 à Montréal

Montréal compte désormais plus de 7200 cas confirmés de COVID-19. Selon le plus récent bilan des autorités, la métropole compte 7281 cas et 332 décès à travers la ville.

Répartition des cas selon les groupes d’âge

0-4 ans : 43

5-9 ans : 36

10-19 ans : 190

20-29 ans : 913

30-39 ans : 1126

40-49 ans : 1282

50-59 ans : 1088

60-69 ans : 702

70-79 ans : 579

80 ans et + : 1302

Manquant : 10

Voici la liste du nombre de cas par arrondissement ou villes liées en ordre alphabétique

Ahuntsic-Cartierville 481

Anjou 113

Baie-D'Urfé 5

Beaconsfield 13

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 717

Côte-Saint-Luc 286

Dollard-des-Ormeaux 82

Dorval 44

Hampstead 29

Kirkland 20

Lachine 99

LaSalle 360

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 29

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 396

Montréal-Est 7

Montréal-Nord 443

Montréal-Ouest 5

Mont-Royal 53

Outremont 156

Pierrefonds-Roxboro 100

Plateau-Mont-Royal 295

Pointe-Claire 38

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 358

Rosemont–La Petite Patrie 357

Sainte-Anne-de-Bellevue 5

Saint-Laurent 223

Saint-Léonard 240

Senneville moins de 5

Sud-Ouest 310

Verdun 301

Ville-Marie 238

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 429

Westmount 64

Territoire à confirmer 983